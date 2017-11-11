Подробный гороскоп на субботу 11 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

В последнее время Вы слишком осторожничаете, и это удивляет всех вокруг. Ваша предусмотрительность очень поможет Вам в какой-то конкретной ситуации, которую Вы так тщательно изучаете, пытаясь найти правильный подход. Не слушайте никого. В данном случае Вы сами по себе. Слушайте свое сердце и доверяйте интуиции.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

На данный момент Вы не готовы обговаривать недавнюю ситуацию со своими близкими. Кажется, Вы не хотите делиться сокровенным, да и ответная реакция, скорее всего, не порадует Вас. Но помните: люди, которые Вас любят, обязательно поймут и поддержат, поэтому лучше поговорить о наболевшем и сбросить камень с души.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вы четко видите перед собой цель и совершенно не видите препятствий. Самое время настроиться на серьезный рабочий лад и уверенно идти к своей мечте. Звезды поддерживают Вас, поэтому успех Вам обеспечен!

Овен

Март 21 – Апрель 20

В последнее время Ваши финансовые решения оставляли желать лучшего. Но сегодня все изменится и стабилизируется, что на данном этапе Вашей жизни можно назвать удачным стечением обстоятельств. Вы можете позволить себе совершить покупку, о которой давно задумывались. Поверьте, Вы определенно не пожалеете о потраченных средствах. Порадуйте себя!

Телец

Апрель 21 – Май 21

Теперь Вы знаете, что нужно делать, чтобы продвинуться выше по карьерной лестнице. Заручитесь поддержкой близких, тщательно продумайте каждый свой шаг и вперед навстречу карьерному росту. Но не торопитесь с решениями и будьте избирательны. Помните: тише едешь – дальше будешь.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Сегодня Вы только и делаете, что сперва принимаете решения, а затем резко отказываетесь от своих же решений. Кажется, пора остановиться и обдумать происходящее. Вы должны сделать выбор, который будет не только устраивать Вас, но и будет соответствовать желаниям окружающих. Вам предстоит долго размышлять об этом, поэтому желательно не отвлекаться на мелкие проблемы и заняться конкретно этим вопросом.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Вы жаждете большей свободы на работе, но Ваши обязательства не совсем соответствуют такому желанию. Однако, из любого правила есть исключение – нужно всего лишь его найти. Подумайте, что Вы можете сделать, чтобы стать чуть более независимыми от Вашей деятельности. У Вас есть шанс получить неограниченные возможности для развития Вашего потенциала.

Лев

Июль 23 – Август 23

Неизвестность может как захватывать, так и сильно пугать. В данном случае, Ваши чувства двояки и, кажется, еще не поздно отказаться от всего, что Вы задумали. Но на самом деле бояться нечего. Все самое лучшее впереди!

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Пока Вы не откажетесь от ошибок прошлого и не перестанете из раза раз вспоминать их, Вы не сможете двигаться дальше. Былое научило Вас быть сильными, но все только начинается. Отпустите моменты, которые давят на Вас, и живите в настоящем, стремясь к идеальному будущему.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Хотя сперва резкие перемены испугают Вас, позже Вы увидите их пользу. Скорее всего, Ваши страхи были необоснованными, и Вы только зря боялись менять что-то в Вашей жизни. Но перемены неизбежны, и хорошо, что Вам наконец-то удалось с ними столкнуться. Теперь Вы ничего не боитесь, и в будущем Вам будет проще принимать рискованные решения.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вам кажется, что пора слегка притормозить и вернуться к более расслабленной жизни. Но отказаться от спонтанных и рискованных решений для Вас значит отказаться от творческой энергии и вдохновения. Стоит ли жертвовать этим? Решать Вам.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Вы устали ждать идеального момента, чтобы действовать. Теперь Вы понимаете, что начинать необходимо здесь и сейчас. Рискните – и Вы не ошибетесь. Ваше спонтанное решение будет как никогда правильным, и Вы обязательно добьетесь успеха.

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