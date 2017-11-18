Подробный гороскоп на субботу 18 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Ваша карьера строится на общении с другими людьми и является неотъемлемой частью жизни. Вам дана возможность как можно правильнее открыть свои мысли окружающим, поэтому, если у Вас есть стоящие идеи, поделитесь ими. Говорите громко и уверенно – и Вы обязательно найдете единомышленников, способных поддержать Ваш замысел и пойти за Вами как за лидером.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Вы на удивление спокойно реагируете на возникающие проблемы. И хотя окружающие видят Ваше невозмутимое выражение лица, внутри Вас бушуют совершенно разнообразные эмоции. Но Ваш подход крайне логичен, ведь ни к чему показывать свое беспокойство, когда на кону дело всей Вашей жизни. Продолжайте в том же духе. Люди будут воспринимать Вас как человека бесстрашного и уверенного, а для будущего лидера это очень важные качества. И помните: если Вам нравится то, что Вы делаете, Вы добьетесь успеха.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вероятно, Вам подвернется выгодное предложение, способное изменить Вашу жизнь к лучшему или просто порадовать. Однако, Вы боитесь выйти за рамки комфорта и попробовать что-то новое. Не стоит прятаться от великих возможностей, ведь только когда Вы научитесь бороться со страхом, Вы заживете по-настоящему в свое удовольствие. Верьте в себя – и все получится!

Овен

Март 21 – Апрель 20

Вы можете оказаться в нелегкой ситуации. Ваши эмоции могут быть на пределе, и главной задачей станет контроль этих эмоций. Чтобы понять, как справиться с ними, примите тот факт, что Вы человек и можете иногда погорячиться. Примите также факт, что Вы умеете справляться с негативом, когда это необходимо. Подобные внутренние размышления помогут наладить контакт с самим собой и вернуть себя к спокойному состоянию.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Сегодня Вы можете неправильно истолковать потребности своего партнера или друга, что может привести к некоторому разладу в отношениях. Но даже несмотря на это, Вы должны поговорить и исправить ситуацию. Не стоит стесняться Вашей неспособности понимать все, умейте задавать вопросы и переспрашивать.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Чтобы чувствовать себя хорошо физически нужно в первую очередь ощущать духовное спокойствие. Вы можете столкнуться с критикой сегодня, и это сильно заденет Ваше самолюбие. Однако помните, что верить каждому замечанию было бы глупо, поэтому просто примите к сведению эту информацию и живите дальше. Не стоит принимать близко к сердцу слова, способные разрушить нас изнутри. Смело идите вперед, оставайтесь собой и верьте в себя – только так Вы добьетесь наилучших результатов.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Очень сложно порой скрывать свои гениальные идеи от окружающих, но идея, за реализацию которой Вы взялись, пока должна храниться в секрете. Никому не стоит знать о том, что Вы задумали. Добейтесь сначала минимальных результатов, ведь дело рискованное и может провалиться, а Вы не очень хотите напрасно раскидываться словами. Как только Вы увидите, что Ваше дело продвигается вперед, смело поделитесь им с окружающими!

Лев

Июль 23 – Август 23

Вы находитесь на пороге перемен и понимаете, что вернуть прошлое невозможно. Но окружающим пока не видны Ваши изменения, потому что первоначально Вы меняете свое отношение ко всему, и только потом приступите к более видимым моментам. Не стоит бороться с неизбежным. Не игнорируйте изменения, а поддайтесь этому приятному, пускай и слегка пугающему чувству. Скоро Вас ждет нечто новое и совершенно удивительное.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Сегодня Вы можете крайне категорически воспринимать все происходящее – от различных проблем до критики в Ваш адрес. Не стоит вступать в конфликты и пытаться что-то доказывать, сейчас Вы совершенно не объективный собеседник и действуете, полагаясь на эмоции. Возможно, это чувство вызвано некоторым неудачами, но не стоит принимать все близко к сердцу. Все можно исправить и усовершенствовать – этим Вам и стоит заняться вместо бесполезных ссор и выяснения отношений.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Вы – человек ценностей и глубоких убеждений. Гармония с самим собой – главный постулат Вашей жизни. Возможно, сегодня Вы столкнетесь с переоценкой ценностей, и это может выбить Вас из колеи. Но не стоит пугаться. Все люди меняются и меняют мнение, и это нормально. Главное в такие моменты – оставаться человеком и не противоречить своим самым основным убеждениям. Помните, что любые перемены происходят к лучшему. Не бойтесь их, и жизнь будет наполнена максимально интересными и яркими моментами.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вас ждет нелегкое испытание, в котором Вы должны показать не только свою стойкость в сложных ситуациях, но и свое умение выходить из них невредимыми. Если вдруг кто-то из окружающих сомневался в Вас, будьте уверены в том, что сегодня этот человек совершенно изменит свое мнение по отношению к Вам. Многое может измениться, главное отстаивать свои позиции и не сдаваться, если вдруг ситуация усугубится. Поверьте в себя и свои силы, боритесь до последнего – и успех будет у Вас в кармане.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Похоже, Ваша жизни перешла в стадию перерождения, и многие моменты стоит пересмотреть, чтобы начать заново с правильных шагов. Не стоит торопить события и пытаться сразу преуспеть в новых начинаниях. Медленно, но уверенно двигайтесь к своей цели. Планируйте и записывайте все возникающие идеи, чтобы в дальнейшем использовать их с умом. Заручитесь поддержкой близких и друзей. Новый старт, новая жизнь, новые успехи!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

