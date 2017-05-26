Подробный гороскоп на субботу 27 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Вы можете оттолкнуть от себя друга или возлюбленного/возлюбленную, испугавшись чужой привязанности. В отношениях для Вас важна определенность — но разве можно провести границы, когда другой человек так нерассуждающе требователен? Увы, в результате Вы рискуете только усугубить ситуацию; страх потери подогреет привязанность. Говорят, что поступки красноречивее слов, но сегодня лучше начать с разговора о балансе и его восстановлении. Не убегайте — встаньте с проблемой лицом к лицу и начните говорить.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Нужно тщательнее выбирать слова; избежав сегодня недоразумения, Вы избавите себя от кучи проблем в будущем. С другой стороны, поведав окружающим о своих нереализованных мечтах, Вы можете сделать их своими единомышленниками и союзниками. Найти удачный микс точности и вдохновляющей поэтичности будет нелегко, но очень важно описать свои грезы ярко, но не оставляя места для недопонимания.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Вы бы рады найти лучший способ подпитать свое творческое начало, но подобные материи упорно избегают точности и рациональности. К счастью, проблем с креативностью нынче не будет — ведь Луна танцует в Пятом Доме самовыражения. Вам не придется прилагать особенных усилий; Ваша муза будет покорно дожидаться, пока Вы наконец ее заметите. Спонтанность, как метод планирования, отлично себя зарекомендует.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Даже если некое недоразумение Вас ужасно разозлило, Вы постараетесь держать свои чувства при себе. Пусть кажется, что Ваш обидчик сделал то, что сделал, нечаянно, но есть вероятность, что тут действует некий коварный план. И Вы не захотите, чтобы враг знал, что его выпад попал в цель. Разумнее всего будет простить этого человека; любая другая реакция может обернуться потерей самоконтроля и полным крахом. Будьте выше своих противников.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Вас с головой захватят любимые фантазии, но посвящать в свои грезы других людей Вы не станете — больше того, постараетесь скрыть от них свое мечтательное настроение. В разговоре Вы постараетесь поддерживать темы, уводящие внимание максимально далеко от Ваших истинных интересов. Эта стратегия отлично себя покажет. Очень скоро Вы вернетесь в обычное состояние и ничуть не пожалеете о том, что ни с кем не поделились своими переживаниями.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Вы будете склонны к задумчивости, но не станете молчать до бесконечности. Все изменится под влиянием Вашей же повышенной чувствительности — Вы не захотите, чтобы другие узнали о ней, и по этому поводу будете держать язык за зубами. Но молчать и таиться вечно нельзя, и в какой-то момент Вы выскажете все, что так долго держали в себе. Очень важно, чтобы Ваш монолог действительно раскрыл Ваши переживания, иначе день обернется драмой непонимания.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Вы сегодня станете легкой мишенью для чужих экзерсисов — а все потому, что не потрудитесь скрывать свои чувства. Ваша субъективность перевесит всякое рациональное начало, Ваше мнение целиком будет зависеть от эмоциональной окраски момента, и с этим ничего не поделать — разве что скрыть. К счастью, важные для Вас люди — а также животные и растения — не пострадают. По отношению к ним Вы будете испытывать и выражать только позитивные чувства, так что тут можно с гордостью открыть свое сердце.

Лев

Июль 23 — Август 23

Вопреки мнению многих астрологов, Львы не всегда стремятся оказаться на первых ролях и под светом софитов. Сегодня задумчивая Луна в Раке будет влиять на Ваш Двенадцатый Дом тайн и потянет Вас со сцены в тень. Впрочем, Вам все равно будет что сказать — пусть даже не перед публикой. Но не стоит ничего высказывать только для того, чтобы облегчить душу. Постарайтесь осознать свои глубинные мотивы, прежде чем открывать рот. Слова — это Ваше личное волшебство.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Вы будете сама осторожность и можете выбрать одиночество только для того, чтобы исключить всякую возможность конфликта. С другой стороны, Вы будете нуждаться в поддержке своих друзей и союзников — но увы, невозможно получить одновременно и уединение, и эмоциональную подпитку от других. Придется сделать выбор — и ни в одном случае не ждать слишком много. Лучше пусть что-то хорошее станет приятным сюрпризом, чем его отсутствие — горьким разочарованием.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вы сегодня превратитесь в курицу-наседку, стремясь подгрести под свои крылышки всех важных и дорогих людей и защитить их от жестокости этого мира. Ваши намерения добры и чисты — но люди могут решить, что Вы давите на них и пытаетесь контролировать. Да, Вы всем желаете только лучшего, и с виду совершенно правы — но если разобраться в ситуации хорошенько, не так уж она проста и однозначна. Порой отказ от контроля — это высшая форма любви, хотя, возможно, это и кажется жестоким.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вы сегодня окажетесь в родной водной стихии и будете чувствовать себя как дома. Но все-таки порой будет возникать чувство, будто упущено что-то важное — ведь любознательный Меркурий соединится с уязвленным Хироном и хитроумным Юпитером. Важно не выстраивать на незначительном факте теорий заговора — долго они не продержатся и обернутся сплошным разочарованием. Проживайте свои эмоции вдумчиво, но не бросайтесь действовать под их влиянием.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Пламенному Стрельцу нелегко отказаться от активных действий, но Вы, возможно, даже отклоните приглашение погрузиться в мир эмоций с кем-то важным или обсудить эмоционально значимый проект с единомышленниками. Вы будете четко осознавать свою задачу и необходимость глубокого анализа, которого она потребует. Интеллектуальный Меркурий усугубит ситуацию, заставив Вас осознать причины недавнего провала. Пожалуй, настало время снести все, что Вы строили, и начать заново, руководствуясь иными принципами.

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