Подробный гороскоп на субботу 3 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Похоже, Вашу жизнь точно не назовешь скучной. Конечно, это не плохо, однако полное отсутствие стабильности может вызвать напряжение. Как это ни парадоксально, ежедневная рутина делает существование последовательным и дает уверенность в завтрашнем дне. Сейчас же Вы настолько погрузились во все окружающее Вас разнообразие, что уже просто не в состоянии справиться со своим внутренним стрессом. Чтобы добиться хоть какой-то определенности, поговорите с кем-то, кто оказывает на Вас немалое влияние. Вы сразу почувствуете себя лучше.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

В последнее время Вы прилагаете колоссальные усилия для стабилизации своей социальной жизни, однако жесткость Вашего рабочего графика не оставляет Вам ни единого шанса. Все-таки Вам стоит хоть немного пересмотреть свое расписание, если не хотите разрушить дружбу, выстраиваемую годами. Однако это не значит, что Вы можете забросить все дела и подвести всех, с кем Вы работаете. Просто попробуйте передвинуть на другой день какую-нибудь встречу и проведите освободившееся время с близкими.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Вам очень нравится покорять все новые и новые карьерные вершины, однако не упускаете ли Вы в этой гонке что-то ценное? Конечно, успех в профессиональной жизни приносит Вам признание, которое Вы ищете, и деньги, необходимые для выживания. Тем не менее, Ваша неугомонность может полностью выбить Вас из сил. То ли это, что необходимо Вам для настоящего счастья? Прислушайтесь к своему сердцу и перестаньте подстраивать свою жизнь под социальные стереотипы.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Сегодня Вы будете метаться между открывающимися перед Вами возможностями, очаровываясь то одной, то другой. Может, Вам бы и хотелось хоть какой-то стабильности, но в сложившихся обстоятельствах о ней можно только мечтать. Не отказывайтесь от своих целей только потому, что они кажутся Вам недостижимыми. Не ограничивайте себя. В Вас скрывается огромный потенциал. К тому же, лучше попробовать и потерпеть поражение, чем всегда жалеть о том, что так и не попытались.

Телец

Апрель 21 — Май 21

В последнее время Вы живете в погоне за призраком. Вы заблудились в своих фантазиях и пытаетесь достичь абсолютно нереальных целей. Возможно, Вам стоит рассказать о своих желаниях лучшему другу — он сможет помочь Вам вернуться с небес на землю. Вероятно, чтобы добиться желаемого, достаточно просто немного занизить свою планку. Таким образом, Вы не терпите поражение, а открываете двери для ранее неучтенных возможностей.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Следовать намеченным планам окажется не так уж и просто. Возможно, кто-то из Вашего близкого окружения даст Вам несколько привлекательных советов, однако сейчас не лучшее время, чтобы следовать чужим наставлениям. Руководствуйтесь исключительно своими соображениями, чтобы в итоге все закончилось именно так, как Вам хочется. Однако это вовсе не значит, что Вы не должны быть гибкими. В какие-то моменты Вам придется подстраиваться под обстоятельства.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Вы можете придумать сотни причин, чтобы отказаться сегодня от рискованных действий. Однако при дальнейшем анализе все Ваши аргументы будут рушиться, словно карточный домик, особенно если Вы соберете воедино всю необходимую Вам информацию. Оказывается, болезненный опыт прошлого деформирует Ваше логическое мышление в настоящем. К счастью, у Вас есть возможность преодолеть самоограничение, признав, что Ваше беспокойство не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь и сейчас.

Лев

Июль 23 — Август 23

Сегодня Вам будет сложно сохранять самообладание, однако, к счастью, Вам это удастся. В результате Вы станете свидетелем того, как все задуманное Вами медленно воплощается в реальность. Прежде чем почивать на лаврах, убедитесь, что не хотели бы ничего подкорректировать, пока еще есть такая возможность. Вы всегда можете внести изменения в свои планы, не меняя конечной цели.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Обычно Вы прекрасно отличаете свои субъективные желания от объективной реальности, однако сегодня с этим могут возникнуть определенные сложности. Пытаясь отделить зерна от плевел, поначалу Вы можете руководствоваться рациональным мышлением, но в конечном итоге все равно будете действовать по наитию. Окажетесь ли Вы в результате там, где хотели? Как знать…

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вы не знаете, как реагировать, когда окружающие люди начинают играть не по правилам. Вы хотели бы, чтобы все до единого были счастливы, однако сегодня кто-то может буквально свести Вас с ума своими выходками. Причем Вам не будет нравиться не столько суть поступков этого человека, сколько их полная непредсказуемость. К сожалению, Вы не сможете ничего с этим сделать. Любая попытка оказать на него влияние будет иметь для Вас неприятные последствия. Перестаньте возлагать на людей какие-либо ожидания, и тогда сможете избежать разочарований. Контролируйте только то, что Вам подвластно.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Неважно, как долго Вы уже пытаетесь разобраться в происходящем, Вас все еще мучает куча вопросов. Вас буквально разрывает на части. Одна Ваша половина жаждет срочно что-то предпринять, что сможет стабилизировать сложившуюся ситуацию. Другая же напугана перспективой застрять во всем этом и хочет положить этому край. Похоже, Вы оказались на развилке дорог, каждая из которых скрыта за туманом неопределенности. Тем не менее, глубоко внутри Вы знаете, куда Вам идти. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и ступайте, не оглядываясь назад.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Похоже, Вы находитесь в самом начале романтического пути и с нетерпением ждете захватывающего путешествия. Вы уже взвесили все «за» и «против» и готовы без памяти влюбиться. Ничего не сможет Вас остановить! К счастью, никто и не собирается этого делать. Вряд ли Вы столкнетесь хоть с каким-то препятствием. А даже если это и случится, пережитые эмоции с лихвой компенсируют все временные трудности. Пауло Коэльо писал: «Если Вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину — это смертельно».

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