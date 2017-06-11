Подробный гороскоп на воскресенье 11 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Будьте осторожны и не позволяйте тщеславию принимать решения вместо Вас. Если Вы что-то делаете только чтобы возвыситься в глазах окружающих, значит Вы выбрали неверную линию поведения. Постарайтесь переосмыслить свой подход. Люди очень быстро увидят эгоцентризм Ваших действий, а это точно не принесет Вам пользы. Делайте свой выбор не ради того, чтобы кого-то впечатлить, а исходя исключительно из своих моральных принципов.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Вам не придется копать слишком глубоко, чтобы добраться до комика, который сидит где-то внутри Вас. А он, в свою очередь, поможет Вам во всех начинаниях и значительно облегчит Вам жизнь. Вы удивитесь, насколько легко чувство юмора может растопить лед непонимания и недоверия. Кроме того, у Вас появится прекрасная возможность наладить с его помощью отношения с детьми, своими или чужими. Даже если они не поймут Ваши шутки, они оценят Ваше умение веселиться.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Ваши дела — это Ваши дела, потому не стесняйтесь защищать их от слишком любопытных друзей или родственников. Если они беспрестанно дают Вам советы, Вы должны доходчиво объяснить им, что сами в состоянии совладать со своими проблемами и разобраться с личной жизнью. Только постарайтесь сделать это максимально дипломатично. На самом деле Вы вполне можете выслушать все, что Вам скажут, а потом просто поступить по-своему. Кстати, не исключено, что Вы все же извлечете из их слов нечто полезное.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Вы будете чувствовать почти магнетическое притяжение к миру прекрасного. Симпатичные люди, великолепная музыка, удивительная пища — все это принесет Вам эстетическое удовлетворение. Постарайтесь немного абстрагироваться от рутины, в которой есть только сухие факты и нудные цифры. Таким образом, Вы сделаете свою жизнь лучше и сможете увидеть всю красоту окружающего мира. Жажда познания принесет Вам массу позитива!

Телец

Апрель 21 — Май 21

Вы находитесь в фазе познания и созерцания. К счастью, рядом с Вами находятся хорошие друзья, с которыми можно поделиться своими ощущениями и впечатлениями. Проведите время вместе и говорите обо всем на свете. Обсудите темы политики, музыки, живописи и даже гастрономические пристрастия. О чем бы вы ни говорили, главное, чтобы вы всегда понимали друг друга. К тому же, Вы можете помочь товарищам разобраться в некоторых вопросах, которые не давали им покоя в последнее время.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Один из Ваших случайных знакомых захочет сблизиться с Вами, но спросите себя, есть ли в Вашей жизни место для еще одного друга? Возможно, это несколько некорректный вопрос, но он крайне важен. Если у Вас будет слишком много друзей, времени на всех попросту не хватит, что в конченом счете не лучшим образом отразится на отношениях с ними. Дважды подумайте, прежде чем впускать в свою жизнь еще одного человека, который потребует максимум внимания с Вашей стороны.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Если Вы чувствуете, что дела на профессиональном поприще обстоят не так хорошо, как Вам того хотелось, значит нужно приложить еще больше усилий. Возможно, Вам стоит заняться каким-то проектом в нерабочее время или провести деловую встречу в ущерб личной жизни. Все дело в Ваших амбициях, которые Вы должны реализовать любой ценой, иначе Вы никогда не будете получать удовлетворения от того дела, которым занимаетесь.

Лев

Июль 23 — Август 23

Кто-то считает, что Вы не в состоянии справиться даже с самым пустяковым делом, но этого человека ждет большой сюрприз. Как только Вы соберетесь с силами и выскажете все, что думаете по этому поводу, эта личность начнет Вас уважать. А после того, как Вы докажете свою компетентность, все вопросы и пересуды на эту тему закончатся. Пришло Ваше время, а потому не бойтесь показать свою силу и твердость духа.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Сегодня Вы будете окружены магией, но Вам придется замедлиться, чтобы ее заметить. Мелкие детали будут делать этот день по-настоящему особенным, но увидеть их будет очень сложно. Постарайтесь не спешить и уделить больше времени созерцанию. Когда кто-то одарит Вас милой улыбкой, останется ли он незамеченным, потому что Вы усердно читаете рабочую почту? Не дайте этому случиться. Вглядитесь во всю красоту окружающего мира и не позволяйте серым будням затмить ее.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Ваши эмоции станут основным фактором во время принятия какого-то решения. Вместо того чтобы копаться в плюсах и минусах и разбирать что-то на мелкие детали, рубите с плеча и не жалейте о содеянном. Не думайте о том, что Ваши действия не сулят ничего хорошего кому-то из Ваших знакомых. Прежде всего, сейчас Вы должны думать о себе, а другие люди временно могут отойти на задний план.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Проснувшись утром, Вы ощутите огромный прилив позитивной энергии, которая поможет Вам с улыбкой встретить новый день. И улыбка эта будет становиться все шире по мере приближения вечера, когда Вы встретите человека, которого уже очень давно не видели. Невинная беседа вполне может перерасти в нечто большее, и Вы будете удивляться тому, насколько Вам приятно общаться со старым знакомым. Кстати, не забудьте обменяться контактами, ведь вы оба не прочь проводить вместе больше времени.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Вам может показаться, что Вы стоите перед крайне трудным выбором, но на самом деле, как только Вы немного отступите и взглянете на свою дилемму со стороны, все сразу обретет ясность. Кстати, можете спросить совета у друга. Его незамутненный взгляд позволит Вам увидеть многое, а его слова откроют Вам глаза. И не беспокойтесь о том, что кто-то может посчитать Вас слабым и нерешительным. Близкие люди для того и существуют, чтобы помогать в случае необходимости.

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