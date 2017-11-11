Подробный гороскоп на воскресенье 12 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Козероги обожают планирование, однако сегодня Вам лучше довериться спонтанности и позволить себе ненадолго отпустить руль управления жизнью и посмотреть, куда это Вас заведет. Рискните и попробуйте что-то новое, чтобы получить совершенно необычные для Вас эмоции и важный жизненный опыт.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

В эмоциональном плане Вас многое не устраивает. Новая манера поведения Вашей второй половинки совершенно Вам не понятна, и из-за этого Вы можете слишком резко реагировать на различные бытовые ситуации. Постарайтесь разобраться, что происходит, и просто поговорите с любимым человеком по душам.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Сегодня Вы можете столкнуться с критикой, которую будет очень сложно принять. К сожалению, Рыбы – люди чувствительные, а эта конкретная ситуация может сильно повлиять не только на настроение, но и на мотивацию в целом. Не стоит так на этом сосредотачиваться. Вы можете прислушаться к этой критике, но ни в коем случае не прекращайте заниматься любимым делом!

Овен

Март 21 – Апрель 20

Вы уверены, что недавний выбор был правильным, но, кажется, Ваш друг не совсем принимает этот выбор. Постарайтесь не вступать в конфликт и обоснуйте свое решение. Если Вам удастся предоставить убедительные аргументы, Вы сможете не только избежать конфликта, но и получите верного единомышленника.

Телец

Апрель 21 – Май 21

На данный момент все, чего Вы хотите, – это загрузить себя делами и работать на результат, пока не закончится энергия. Однако Вам еще понадобятся силы, чтобы оценить успехи своих трудов. Постарайтесь распределять свои обязанности более рационально и избирательно подходите к каждому заданию. Нужно уметь распоряжаться своим временем без вреда для здоровья.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Несмотря на Ваши попытки оказывать положительное влияние на чужие жизни, помните, что Вы не всегда можете отвечать за поступки других людей. Если определенный человек совершил ошибку, это только его ошибка. Вы не несете ответственности за других, но, к счастью, можете помогать им. Если Ваш друг нуждается в чем-то, сделайте все возможное, чтобы облегчить его ситуацию.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Постарайтесь не перегружать людей своим болтливым настроением. Многие любят новую информацию, но не сегодня и не в таком количестве. Направьте свою разговорчивость в другое русло. Возможно, найдется человек, с которым Вы не только хорошо подискутируете, но и найдете общий интерес, который в будущем может перерасти в полноценный проект.

Лев

Июль 23 – Август 23

Кажется, в деловых отношениях Вам не хватает ясности, и сейчас самое время расставить все точки над “і”. Дела пойдут в гору, когда Вы разберетесь со всеми проблемами. Поговорите с каждым, кто принимает участие в этом проекте, и разберитесь с текущими недочетами.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Сегодня Ваше внимание будет приковано к талантливым людям. Вас будут притягивать все, кто безустанно творит и дарит вдохновение окружающим. Отправляйтесь в кино, театр или просто послушайте любимую музыку. Насладитесь прекрасным, зарядитесь этой энергией и творите сами!

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

У Вас много вопросов, требующих ответов, но, скорее всего, Вам вряд ли удастся узнать обо всем сразу. Будьте терпимее, относитесь ко всему проще. В скором времени все проблемы решатся, Вам нужно только ждать и не усугублять ситуацию своим плохим настроением и неуместным поведением.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Творческая энергия всегда дает дополнительные силы на реализацию планов. Однако, что делать, если кто-то давит на Вас и пытается выжать вдохновение, которого у Вас пока нет? Постарайтесь отвлечься и займитесь чем-нибудь, что доставляет Вам удовольствие. Не стоит перегружать себя – такой подход только усугубит ситуацию.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Сегодня Вы слишком доверчивы, и это может погубить Ваш план. В одном конкретном проекте Вам стоит более тщательно изучить все подводные камни, чтобы не напороться на груду ошибок. Если есть сомнения, стоит сменить тактику. Но ни в коем случае не беритесь за дело, в котором Вы не уверены.



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