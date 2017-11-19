Подробный гороскоп на воскресенье 19 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Сегодня может возникнуть спор между Вашими близкими людьми, и Вам будет необходимо быстро разрядить обстановку, чтобы их спор закончился как можно скорее. Чтобы добиться желаемого результата, Вам всего лишь нужно использовать свое влияние и попытаться доказать Вашим близким, что им стоит Вас послушать. Будьте объективны и спокойны, подумайте, чем Вы можете остудить их пыл, и действуйте.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Сегодня кто-то может задеть Ваши чувства, оспорив Ваши духовные ценности. Вы поступите мудро, если не станете участвовать в дебатах и доказывать свою правоту. В данной ситуации споры не уместны, так как предмет спора касается сугубо каждого отдельно взятого человека. Просто спокойно объясните эту мысль собеседнику, и конфликта удастся избежать.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вам предстоит столкнуться с загадкой, разгадать которую будет не так-то просто. Вы будете много трудиться ради раскрытия этой тайны, и можете быть уверены – спустя какое-то время Вы найдете истину. Только не принимайте полученную информацию слишком близко к сердцу. Будьте объективны.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Сегодня Вы готовы буквально на все, чтобы добиться желаемого. Вы одержимы своей целью и ни перед чем не остановитесь. Любое сопротивление будет лишь мелкой проблемой, с которой Вы с легкостью справитесь. Главное – постарайтесь не горячиться и не ударяйтесь в крайности. Будьте последовательны и решительны, пускай каждый шаг будет продуманным. Если вдруг почувствуете сильное желание получить все сразу, остановитесь и передохните. Это значит, что Вы становитесь слишком одержимыми и нужно слегка поумерить пыл.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Хотя Вы привыкли идти к цели маленькими шагами, сейчас Вы готовы броситься в самую гущу событий – и будь, что будет. Теперь Вас не волнуют стабильность и планирование, ведь Вы готовы к радикальным изменениям. Поделитесь этой мыслью с окружающими, соберите единомышленников и приступайте к реализации своей идеи. Вы не пожалеете, что решились рискнуть и добавить немного сумбурности в свою жизнь.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Чтобы чувствовать себя хорошо физически нужно в первую очередь ощущать духовное спокойствие. Вы можете столкнуться с критикой сегодня, и это сильно заденет Ваше самолюбие. Однако помните, что верить каждому замечанию было бы глупо, поэтому просто примите к сведению эту информацию и живите дальше. Не стоит принимать близко к сердцу слова, способные разрушить нас изнутри. Смело идите вперед, оставайтесь собой и верьте в себя – только так Вы добьетесь наилучших результатов.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Кажется, кто-то пытается вывести Вас из себя, и Вы не можете просто игнорировать эту ситуацию. Вам необходимо поставить этого человека на место, иначе он и дальше будет продолжать давить на Вас. Постарайтесь противостоять ему напрямую, но избегая чрезмерной агрессии. Помните: Ваша цель угомонить человека, а не запугать его. Будьте собой, и все решится.

Лев

Июль 23 – Август 23

Обычно Вы избегаете конфликтов, просто вовремя замолчав, однако сегодня забудете про то, что ситуацию нужно контролировать, когда дело дойдет до защиты Вашего мнения. Ваше видение определенной темы совершенно понятно окружающим, однако Вы можете чересчур энергично выражать свое мнение, что люди воспримут как желание поспорить или вывести их на конфликт. Поумерьте пыл и успокойтесь, и Вам удастся избежать конфликтов.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Вам предстоит встреча с начальником, а этот человек крайне пугает всех вокруг своей невозмутимостью и напористостью. Вы знаете, как он умеет давить на больное, и переспорить его практически невозможно, однако Вы все же рискнете высказать свое мнение и окажетесь правы. Вам удастся доказать ему свою точку зрения, сразив наповал своей мудростью и решительностью. Успех Вам обеспечен.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

У Вас есть определенная тактика в решении проблем, и сейчас самое время ею воспользоваться. Сегодня Вы покажете себя с наилучшей стороны благодаря умению превратить сложную ситуацию в легко управляемую. Главное следите за выражением своих эмоций. Вы можете выглядеть слегка испуганными, и это может озадачить окружающих. В любом случае, позже Вы продемонстрируете свои удивительные навыки решения проблем, и это определенно сразит всех наповал.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вы пытаетесь контролировать негативные чувства, считая, что несдержанность может негативно сказаться на Вашей репутации. С одной стороны, Вы приняли правильную тактику, но с другой – в любой момент Вы можете сорваться и испортить Вашу репутацию намного сильнее. Поговорите с кем-то и поделитесь своими переживаниями. Выплесните эмоции и успокойтесь, и тогда Вы не рискуете испортить мнение окружающих о себе.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Сегодня Вы можете быть чересчур эмоциональными, и это может повлиять на Вас и на Вашу трудоспособность. Отдохните от текущих обязательств и сделайте перерыв. Не стоит переживать, что окружающие начнут давить на Вас и подгонять с результатами. Эта цель касается только Вас, а значит, Вы сами решаете, когда Вам работать, а когда отдыхать. После небольшого перерыва Вы зарядитесь необходимой энергией и снова приступите к реализации Ваших планов.

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