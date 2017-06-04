Подробный гороскоп на воскресенье 3 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Не удивляйтесь, если обнаружите, как сильно отличается реальность от Ваших представлений. Все признаки были налицо, просто Вы не давали себе труда их заметить. Это будет для Вас уроком: отныне Вы должны внимательнее присматриваться к вещам, которые влияют на Вашу жизнь. Не нужно слепо следовать тому, что говорят вышестоящие люди. Не бойтесь задавать вопросы. Вы не только получите необходимые ответы, но и продемонстрируете, что внимательно слушаете собеседника.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Постарайтесь покорить новую вершину, особенно в сфере образования или общих знаний. Подкормите свой интеллект и природное любопытство новыми идеями и обсуждениями, а не только размышлениями. Отложите в сторону глянцевые журналы и возьмитесь за чтение серьезной книги, описывающей интересующий Вас исторический период или личность. Обращайте внимание на слова, значения которых не знаете. Проявите больше активности в самообразовании. Представьте, что мозг — это мышца, которая нуждается в регулярной тренировке.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Сегодня в Вас пробудится интерес к материальным благам, и, возможно, Вам очень захочется отправиться по магазинам. Это может быть неплохим времяпровождением, однако подумайте, выдержит ли это Ваш кошелек? У Вас не так много денег, чтобы швыряться ими направо и налево. Если же Вы считаете, что шопинг-терапия Вам необходима, то соблюдайте умеренность. Вместо того чтобы скупать весь гардероб, ограничьтесь парой новых джинсов. Не стоит всегда и во всем потакать своим прихотям.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Сегодня в Вашей жизни появится очень добрый человек, который Вас серьезно заинтересует. Дайте волю своему любопытству. Ходите туда же, куда и объект Вашего интереса, и делайте то же самое. В этом человеке есть внутреннее спокойствие, которому Вам не помешало бы научиться. Вы давно уже ждали, когда кто-нибудь Вас научит лучше взаимодействовать с другими людьми. Сегодня Ваше ожидание будет вознаграждено. Ваш наставник, сам того не подозревая, поможет Вам определиться с целями на ближайшее будущее.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Вы заметили, что некоторые части Вашего круга общения начали распадаться на более мелкие группы? Вы можете попытаться выяснить, что происходит, но в этом нет никакого смысла. Время от времени в компании что-то меняется, и это вполне естественный и органичный процесс. Если зацикливаться на том, кто с кем больше проводит времени, можно и с ума сойти! Порадуйтесь тому, что люди начинают ближе сходиться друг с другом, и оставьте их в покое. Очень скоро все снова начнут общаться между собой, как и прежде.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Кто-то из Ваших друзей начинает отдаляться от остальной группы. У этого человека сейчас много своих забот, а постоянная суета вокруг никак не помогает решить проблемы. Дайте знать, что Вы готовы прийти на помощь в случае необходимости, и что Вас расстраивает это отчуждение. Позвоните этому другу, напишите sms или электронное письмо с подбадривающим смайликом. Адресат оценит Ваш поступок по достоинству, даже если не ответит на письмо.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Если Вы хотите почувствовать свою значимость в обществе, делайте сегодня то, что оно от Вас требует. Осмотритесь вокруг и найдите человека, которому нужна помощь в планировании вечеринки или оповещении всех друзей о грядущем событии. Один из Ваших многочисленных талантов состоит в том, что Вы умеете поднимать всем настроение и вдохновлять людей на разговоры. Причем Вы можете беседовать на гораздо более интересные темы, чем погода или спорт. Используйте это качество, чтобы оживить мероприятие, на котором Вы оказались. Делитесь своей позитивной энергией!

Лев

Июль 23 — Август 23

Вы никак не можете придумать, как подойти к кому-то с серьезным вопросом? Ответ прост: подойдите и начните разговор! Сейчас не время ходить вокруг да около. Расскажите напрямик, что Вы считаете неправильным и как, по Вашему мнению, нужно действовать, чтобы улучшить ситуацию. Как только Вы начнете говорить, сразу же почувствуете себя комфортнее. Вы небезразличны окружающим, и они с радостью помогут Вам. Нужно только сказать им, чего Вы хотите.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Ваша способность сопереживать помогла Вам завязать немало крепких отношений. Но сострадание порой заставляет Вас расстраиваться из-за проблем, которые вовсе не являются Вашими. Пусть другие люди сами разбираются со своими делами. Нельзя так из-за них переживать, чтобы не спать ночами. Постарайтесь поменьше об этом думать. В конце концов, люди просят Вас о поддержке и советах, а не о решении их проблем. Нужно верить в то, что в конечном итоге все будет хорошо. В противном случае Вы просто недооцениваете способности близких Вам людей.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

В последнее время Ваши самые глубокие эмоции то и дело оказывались на поверхности, и сегодня Вы из-за этого можете вести себя непредсказуемо. Но в этом есть и хорошая сторона: все события, которые Вы спровоцируете, окажутся нужными и полезными. Не сдерживайте себя, если хочется заплакать или рассмеяться. Осмельтесь завести разговор на сложные темы — такие, благодаря которым отношения с человеком, которого Вы любите, начнут развиваться быстрее.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Ваша популярность растет, но возможно, не так быстро, как Вам бы хотелось. Однако продвижение к славе и признанию небольшими шагами имеет свои преимущества. Это поможет Вам полнее насладиться каждым моментом и по достоинству оценить всех, кто оказывал Вам поддержку. Перемены, через которые Вы сейчас проходите, не дадут мгновенного результата — у Вас будет достаточно времени для того, чтобы лучше освоиться в новых обстоятельствах.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Измерьте свою температуру — как в прямом, так и в переносном смысле. Сейчас Вам нужно внимательнее отнестись к своему здоровью. То, что Вы отлично себя чувствуете и прекрасно выглядите, еще не означает, что не нужно время от времени проверять свое состояние. Любые эмоциональные колебания, которые Вам в последнее время пришлось пережить, вскоре могут усилиться, и Вы должны быть в идеальной форме, чтобы с этим справиться. Уделите себе побольше внимания!

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