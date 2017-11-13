Подробный гороскоп на вторник 14 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Для Вас очень важно общественное мнение, поэтому Вы всегда следуете определенным принципам. Вы – человек слова и дела, поэтому, если дали кому-то обещание, обязательно его выполните. Однако сегодня Вы должны слегка выйти за рамки, чтобы получить нужное Вам предложение. Возможно, Вам придется слегка подкорректировать свое обещание, но так, чтобы оно не очень отличалось от первоначального варианта. Оставайтесь собой, просто позвольте себе открыться, и тогда Ваша репутация не пострадает, а Вы получите желаемое.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Вас ожидает довольно расслабленный день, и Вам представится редкая возможность побольше узнать о том, что Вас интересует. Это может касаться как Вашей работы, так и других сфер жизни. Возможно, Вы задумывались о новых начинаниях, тогда Вы можете изучить интересующую Вас сферу и приступить к воплощению в жизнь своего замысла. Займитесь самообразованием, проведите вечер за чтением полезной книги или посмотрите документальный фильм. Получите от этого дня все возможные знания.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Рыбы – натуры мечтательные и романтичные, поэтому часто думают о любви и представляют свои отношения красочными и яркими. Сегодня на волне этих размышлений Вы захотите открыть свое сердце Вашей второй половинке. Вам стоит как следует подготовиться, чтобы правильно выразить все, что Вы чувствуете, потому что на эмоциях Вам довольно сложно подбирать слова. Но особо переживать не стоит. По сути, все, что необходимо, – это просто быть искренними.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Иногда Вам сложно принять чужое мнение, ведь некоторые люди кажутся такими несуразными, и их цели совершенно не досягаемы для Вас. Конечно, Вы пытаетесь, но получается довольно скверно. Попробуйте представить себя на месте этого человека, попробуйте мыслить, как он, и тогда все станет немного проще. Учитесь разбираться в людях, анализируйте их поведение – и, поверьте, тогда Вам будет легче идти по жизни.

Телец

Апрель 21 – Май 21

В определенной ситуации на работе Ваши коллеги могут поступить крайне опрометчиво, и Вам придется исправлять положение. К сожалению, Ваша реакция может быть чересчур агрессивной и резкой, что может поставить под удар Вашу репутацию. Но, к счастью, Ваш прагматичный подход и моментальная реакция на проблему помогут избежать ненужных последствий, и в итоге Вы останетесь на пьедестале почета за Ваш неоценимый вклад в дело.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Ваш план действий на сегодня идеален. Безусловно, Вы долго все продумывали, но сомневались, что удастся вместить столько дел в один день. Однако, к Вашему удивлению, Вы все успеваете, и каждое законченное дело выглядит лучше предыдущего. Кажется, Ваша работа получила новое дыхание, и теперь Вы с новыми силами добиваетесь поставленных целей. Держите этот ритм на протяжении всей недели, и Вы увидите значительные результаты.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Вам стоит выбраться из зоны комфорта и заняться делами, которые Вы постоянно откладывали на потом. В сегодняшних ситуациях неординарный подход к делу поможет Вам раскрыть Ваши скрытые таланты и умело использовать их впоследствии. Помните: усердный труд не только поощряется, но и вознаграждается. Ради хороших результатов грех не потрудиться.

Лев

Июль 23 – Август 23

Несмотря на довольно положительное начало дня, вскоре Вы поймете, что Ваше расписание трещит по швам, и нужно что-то с этим делать. Кажется, все идет не своим чередом и, к Вашему удивлению, некоторые задачи оказались намного сложнее, чем изначально предполагалось. Лучшим вариантом будет распределить обязанности между коллегами и заняться самым важным делом – планированием. Распишите весь день до секунд, и тогда Вы обязательно все успеете. Главное – учтите недочеты в своем предыдущем расписании, и тогда Вам удастся не наступить на одни и те же грабли дважды.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Вы пытаетесь соответствовать своему амплуа ответственного и исполнительного человека, однако сегодня вряд ли сможете закончить все свои дела. Возможно, Вы взяли на себя слишком много, но, поверьте, в этом нет ничего страшного. Не стоит сразу отчаиваться. Коллеги понимают, что Вы обычный человек, и не всегда можете выполнять свои обязанности безукоризненно. Главное – в правильном тоне и вовремя донести до сотрудников свою проблему. Поверьте, Вас не только поддержат и поймут, но даже захотят помочь разобраться с делами.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Долгие размышления о проблеме зачастую вредят ситуации, потому что порождают не нужные никому сомнения. Однако сегодня Вам стоит несколько раз подумать, прежде чем принимать какое-то важное решение, и рассмотреть все возможные варианты. Можете даже посоветоваться с близкими. Помните: иногда лучшее решение прячется на самом видном месте. Будьте внимательны и не упускайте из виду мелкие детали.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вам всегда сложно поверить в то, что Вселенная готова делать Вам приятные сюрпризы, не пряча за пазухой никаких камней. Вы ищете подвох во всех происходящих событиях, боясь, что кто-то попытается обвести Вас вокруг пальца. К сожалению, у Вас настолько богатая фантазия в этом плане, что даже самую прекрасную ситуацию Вы способны превратить в болото, полное опасных аллигаторов, только и ждущих того, что Вы потеряете бдительность, чтобы полакомиться Вами. Ваши страхи невероятно убедительны, поэтому неудивительно, что постепенно Ваша реальность начинает им соответствовать. Конечно, никто не призывает Вас игнорировать свой внутренний голос, но Вам стоит отпустить свой прошлый горький опыт, чтобы он перестал негативно влиять на Ваше настоящее.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Вам очень хочется провести время с друзьями, и Вы даже готовы сами заняться всеми организационными вопросами. У Вас возникла слегка сумасшедшая идея – тщательно подбирайте слова, чтобы правильно донести ее до товарищей, иначе они могут неправильно понять Ваш замысел и категорически от него отказаться. Постарайтесь более детально описать то, чем бы Вы хотели заняться, чтобы избежать недоразумений и отказов.

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