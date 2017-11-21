Подробный гороскоп на вторник 21 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Когда Вы видите результаты своих усилий, Вы начинаете получать от своей работы еще больше удовольствия, ведь Вы чувствуете, что стоите на пороге успеха. Сегодня Вы поймете, что все, что Вы делали, было не зря. Сладость вознаграждения после выполненной работы – приятное чувство. Стремитесь к большему, и Вы будете испытывать это чувство все чаще.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Вы не желаете делиться подробностями своего замысла, потому что Вам еще необходимо продумать все детали. Вы будете умело скрывать свой небольшой секрет, делая вид, что ничего не замышляете. Однако, когда все будет готово, Вы с большим удовольствием расскажете о своей идее окружающим. Можете не сомневаться, Вашу идею примут как родную, и Вы будете рады, что так хорошо все спланировали.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Сегодня Вы можете столкнуться с одной очень серьезной проблемой. Как бы Вам ни хотелось побыстрее с ней разобраться, придется все же повозиться. К счастью, Вы можете рассчитывать на помощь друзей и близких. Несмотря на Ваше желание справиться с трудностями в одиночку, поддержка близких сегодня будет необходима Вам, как никогда. Можете быть уверены: вместе вы со всем справитесь.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Сегодня, к Вашему удивлению, Вы не сможете решить даже самую легкую проблему. Нужно разобраться, в чем же дело. Неужели удача покинула Вас? Однако дело совершенно не в удаче, а в Вашей отвлеченности. В Вашей голове давно сидит один насущный вопрос, и он мешает Вам думать о чем-либо еще. Попытайтесь разобраться с этой надоедливой темой.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Возможно, сегодня Вы буквально спасете чьи-то отношения от серьезной ссоры. Чистая случайность приведет Вас в компанию, где между двумя друзьями разгорится спор. Вы долго будете наблюдать за их перекрестными фразами, но когда все зайдет слишком далеко, пожелаете принять участие и помирить их. Ваше умение решать подобные вопросы всегда поражает окружающих. Используйте свой талант при любой возможности, и, поверьте, Вы еще не раз сможете помочь.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Похоже, Вы не в настроении говорить о своих желаниях без особой необходимости. Однако в сегодняшнем разговоре Вам придется все же поделиться чем-то сокровенным, чтобы сблизиться со своим собеседником. Не стоит переживать за свои тайные мечты. Если Вы не готовы открывать свое сердце полностью, просто поверхностно поделитесь своими желаниями, не переходя к подробностям.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Для Вас совершенно естественно полагаться в трудные моменты на близкого человека, который всегда находится рядом и дает Вам ощущение стабильности. Однако Вы дошли до того момента в отношениях, когда нужно решать, что делать дальше. Вам стоит поговорить по душам, заняться совместным делом и узнать друг друга еще лучше. Если же вы не готовы сближаться, оставьте все, как есть. Вы вполне можете рассчитывать на то, что этот человек будет рядом, несмотря ни на что.

Лев

Июль 23 – Август 23

Вы искренне желаете помогать окружающим, но переживаете, что усугубите свои проблемы, если отвлечетесь на других. Вы в любом случае вынуждены помочь сегодня одному человеку. Поверьте, если Вы ненадолго отвлечетесь от своих проблем, ничего страшного не случится. Помогая другим, Вы можете в будущем рассчитывать на взаимную помощь и поддержку.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

У Вас есть особое мнение на счет любви и правильных отношений. Когда все вокруг ищут романтики, Вы, оставаясь влюбленным человеком, умудряетесь не потеряться в этом чувстве и сохранять трезвость мышления. В этом есть большой плюс, ведь у Вас практически никогда не бывает проблем. Однако у всех случаются периоды слепой влюбленности, и если Вы еще не сталкивались с этим, то уже очень скоро столкнетесь. Вы забудете про свою рациональность и полностью уйдете в любовь, ну а пока, наслаждайтесь умением мыслить здраво.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Вы, как человек ответственный и целеустремленный, знаете, чего хотите от жизни. Хотя сегодня у Вас полно дел, Вас больше беспокоят семейные вопросы. Вы всегда серьезно относитесь к своим обязанностям и беспрекословно все выполняете, но в этот день часть Вашего времени стоит уделить семье и совместному отдыху. После прекрасно проведенного вечера Вы поймете, что семья и правда самое ценное, что у нас есть.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вам необходимо составить план на день, иначе Вы можете совершенно ничего не успеть. Благодаря тщательному планированию Вы сможете за день сделать то, что должны были сделать еще неделю назад. Сделайте из сегодняшней ситуации вывод, что нельзя оставлять все на потом. И хотя Вы частенько так делаете и потом с легкостью за один день со всем справляетесь, так будет не всегда. Не играйте с огнем. Постарайтесь быть более собранными в дальнейшем.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Сегодня Вы будете говорить намеками, а все окружающие должны будут угадывать, чего Вы все-таки хотите. Это может слегка раздражать людей, хотя в итоге Вы все равно получите желаемое. Сейчас Вы совсем не задумываетесь о чувствах окружающих, хотя обычно Вас это беспокоит. Необходимо контролировать подобные всплески своего настроения, ведь Вы можете кого-то обидеть. Научитесь быть более внимательными к чувствам других людей, не стоит пользоваться их добротой ради собственной выгоды.

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