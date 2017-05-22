Подробный гороскоп на вторник 23 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Вы все лучше и лучше справляетесь со своими эмоциями, что помогает Вам более эффективно вести диалог с людьми. Если кто-то говорит Вам нечто такое, что вызывает бурю в Вашей душе, спокойно приводите контраргументы. На данный момент Вы без проблем сможете поставить оппонента на место. Этот день является началом совершенно новой фазы в Вашей жизни, которая подарит Вам спокойствие и эмоциональную стабильность.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Вы вполне заслуженно можете гордиться своим последним достижением, так что отбросьте в сторону излишнюю скромность. Вы напрасно боитесь зависти со стороны других людей. Нельзя жить в постоянном страхе задеть чьи-то чувства. Если Вы чего-то достигли, Вы должны во всеуслышание заявить об этом. Никто не поставит под сомнение Вашу успешность. А если кто-то начнет завидовать, это только его проблемы, но не Ваши. Гордиться своими заслугами — это приятно.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Вы никогда не сможете получить нужный результат, если будете настраиваться на негатив, так делайте все возможное, чтобы видеть в окружающем мире только позитивные моменты. Постарайтесь не зацикливаться на плохом, лучше сделайте вид, что его не существует. Вокруг Вас разлита энергия надежды и веры в лучшее, но Вы должны научиться ее распознавать. Сегодня Вам стоит пустить в ход свою идеалистичную сторону натуры, и тогда все будет хорошо.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Сегодня Вы сможете открыть для себя новые горизонты, при этом создавая почву для новых обсуждений. Наконец-то Вы готовы говорить о проблеме, которая уже давно не давала Вам покоя. Для этого Вы наверняка найдете себе хорошего собеседника, который внимательно выслушает Вас и при этом сможет дать пару дельных советов относительно того, как Вам выйти из сложившейся ситуации.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Возможно, Вас с самого утра подымет из постели какой-то очень важный звонок. Если так и произошло, значит пришло время действовать. Постарайтесь как можно быстрее осмыслить полученную информацию, и если у Вас с этим есть какие-то проблемы, значит найдите того, кто сможет Вам помочь разобраться во всех тонкостях и нюансах. Но постарайтесь преподнести эту информацию не хаотично, а структурировано и осмысленно. Сегодня общение станет залогом Вашего успеха.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Если Вы много говорите, это не значит, что вы говорите что-то важное. Постарайтесь хорошенько подумать, прежде чем выдавать какую-то десятиминутную тираду, ведь от Ваших слов зависит многое. Фактически Вы даже можете упустить самое важное, и никто из окружающих так и не поймет, что именно Вы имели в виду. Может быть, Вам стоит быть более сдержанными и при этом помнить древнюю мудрость, которая гласит: «Молчание — золото».

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Сегодня Ваши коллеги и друзья обеспечат Вам надежный тыл, но для того, чтобы дать им соответствующий запрос, Вы должны разговаривать с ними о том, что Вас беспокоит. Они же не телепаты и не могут знать, когда и какая помощь Вам нужна. Если Вы рассказываете кому-то о своих переживаниях, это не признак слабости. Даже известный психолог Брене Браун писала: «Уязвимость — это наше самое точное измерение храбрости».

Лев

Июль 23 — Август 23

Сегодня внутри Вас может зародиться гнев, который станет для Вас мощным двигателем. Хоть Вы человек и терпеливый, но у Вас тоже есть свои пределы, и сегодня кто-то заставит Вас выйти из себя. Однако Вы должны немного укротить свой нрав и при помощи разума взять под контроль свои эмоции. Сделайте это как можно быстрее, пока не стало слишком поздно, но при этом дайте понять Вашему обидчику, что в следующий раз дело этим не ограничится.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Вы идете по тонкой грани между практическими моментами настоящего и возможностями будущего. Вы устали быть привязанными к постоянной суете, которая Вас окружает, и у Вас постоянно возникает желание оказаться на свободе. Тем не менее, сделать это вряд ли представляется возможным, поскольку у Вас все же есть определенные обязанности. Впрочем, это не значит, что Вы с головой должны погружаться в повседневную рутину. Старайтесь найти позитив там, где казалось бы, его давно нет.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Если Вы находитесь в состоянии стресса, попробуйте передать кому-то хотя бы часть Ваших обязанностей, чтобы снизить нагрузку. Кто-то из членов семьи, друзей или коллег рад Вам помочь, так воспользуйтесь этим и сделайте небольшую паузу. Тем более что кроме Вашего искреннего «спасибо» им больше ничего не надо. Однако в будущем будьте готовы добровольно прийти им на помощь, если возникнет такая необходимость.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вам будет все легче и легче доносить людям свои мысли, и у Вас больше не возникнет сомнений относительно того, правильно ли Вас поняли. Наверняка Вы очень четко дадите понять, что имели в виду, чтобы избежать двузначности. Вы сможете наладить конструктивный диалог с коллегами, когда во время общения честно выскажете свою точку зрения, а они, в свою очередь, адекватно ее воспримут. Было бы очень хорошо сбалансировать тактичность и честность.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Если Вы хотите сделать подарок какому-то особенному человеку, не жалейте денег. Пришло время проявить щедрость и таким образом показать, насколько Вы цените того, кто находится рядом с Вами. Если с финансами у Вас сейчас туго, сократите немного свои расходы на предметы роскоши, чтобы компенсировать сегодняшние траты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

