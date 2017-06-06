Подробный гороскоп на вторник 6 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Сегодня Ваши привычные обязанности совершенно не будут для Вас обузой. Вы справитесь с ними намного быстрее обычного, и у Вас еще останется масса времени, которое Вы сможете посвятить маленьким радостям жизни. Тем не менее, в этот день Вы будете весьма амбициозными. Хотя никто не сказал, что Ваши амбиции будут иметь какое-то отношения к Вашей профессиональной жизни. В какой-то момент Вас внезапно накроет волной спонтанности, и Вы решите открыть кому-то все, что накопилось в Вашей душе.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Остаться дома, чтобы насладиться тишиной и покоем, — весьма заманчивая перспектива, особенно если у Вас есть какой-то творческий проект, над которым Вы любите работать в одиночестве. Однако, к сожалению, сейчас это просто невозможно, поскольку слишком много дел требуют Вашего внимания. Хорошей новостью является то, что этот суматошный период не продлится слишком долго, и уже через несколько дней Вы сможете заниматься всем, чем пожелаете.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Похоже, сейчас Вам не очень хорошо удается балансировать между ответственностью и удовольствиями. Не пытайтесь искать легких путей из сложившейся ситуации — их просто не существует. Ступайте по открывшимся перед Вами извилистым дорогам и получайте удовольствие от того, что у Вас есть здесь и сейчас, и не думая о том, что Вас ждет за следующим поворотом. Во всей этой непредсказуемости есть свои прелести, не так ли?

Овен

Март 21 — Апрель 20

Еще не так давно Ваша жизнь напоминала самые настоящие американские горки, а сейчас она больше походит на тихую гавань. Поверьте, это именно то, что Вам сейчас нужно, ведь это дает Вам возможность отдохнуть и восстановить силы. В личной жизни Вам тоже не стоит ждать каких-то вспышек страсти и необычных проявлений чувств, поскольку романтичная Венера оставила Ваш знак и перебралась на просторные пастбища Тельца. Однако это вовсе не значит, что Вы не сможете выстроить прочный фундамент для своих отношений. Постарайтесь избегать суматошных людей и всего, что способно вывести Вас из Вашего умиротворенного состояния. Лишняя суета Вам сейчас совершенно ни к чему. Недаром американский писатель Зиг Зиглар когда-то сказал: «Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, но забирает сегодняшний покой».

Телец

Апрель 21 — Май 21

Слышите? Похоже, кто-то стучится в Вашу дверь! Нет-нет, не игнорируйте этот стук, несмотря на свое неуемное желание не выползать сегодня из-под теплого одеяла. Скорее открывайте, ведь это пришла Венера, готовая предложить Вам материальное и эмоциональное изобилие на ближайшие несколько дней. Однако за всеми ее приятными дарами скрывается маленький подвох — неудержимый соблазн с головой погрузиться в пучину чувственных наслаждений. Помните: в любых наслаждениях нет ничего плохого, пока Вы знаете в них меру. Гэри Зукав писал: «Умеренность должна быть во всем, кроме любви».

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Сегодня Вашими действиями руководит Ваше подсознание, что сказывается на динамике Ваших отношений с каким-то особенным для Вас человеком, причем не в лучшую сторону. Постарайтесь разобраться с тем, что сейчас происходит внутри Вас, и объясните свое нынешнее состояние партнеру. Возможно, Вам стоит прибегнуть к какой-то духовной практике, которая поможет Вам успокоиться и взять себя в руки. Например, это может быть медитация. Или же Вы можете поискать ответы на волнующие Вас вопросы в своих снах. Словом, используйте все, что поможет Вам добиться внутренней гармонии и начать действовать от сердца.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Конечно, Вы не можете полностью избавиться от своих обязанностей, однако вполне можете попытаться уменьшить нагрузку. Это никак не скажется на Ваших долгосрочных целях. Вы настолько переполнены энергией, что добьетесь желаемого, не смотря ни на что. Не отказывайтесь от помощи друзей. Их участие в Ваших делах не только ускорит процесс, но и позволит вам всем приятно провести время.

Лев

Июль 23 — Август 23

Сегодняшний день откроет перед Вами интересные возможности, что безусловно вызовет довольную улыбку на Вашем лице. Однако, если Вы решите воспользоваться некоторыми из них и попытаетесь начать продвижение по карьерной лестнице, на Вашем пути могут возникнуть непредвиденные препятствия. В итоге Вы, конечно, окажетесь там, куда стремитесь, но это может занять намного больше времени, чем Вы рассчитываете, и Вам стоит быть к этому готовыми. Вероятно, прежде чем принимать окончательное решение, Вам стоит обсудить некоторые нюансы с кем-то, кому Вы доверяете. В любом случае, можете не переживать: потакание Вашим профессиональным амбициям никак не скажется на Вашей семейной жизни.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Ваши фантазии об удивительных путешествиях и захватывающих приключениях покажутся Вам настолько реальными, что Вам даже придется себя ущипнуть, чтобы убедиться в том, что Вы все еще находитесь на рабочем месте. Ваша неуемная натура не позволит Вам так просто отказаться от своих грез, и Вы тут же начнете обдумывать способы их воплощения в реальность. Конечно, Вы не можете сию секунду прыгнуть в самолет и улететь в дальние страны, однако никто не мешает Вам ознакомиться с «горящими» предложениями туристических фирм.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вероятно, в последнее время у Вас не так уж много работы, что заставляет Вас изрядно беспокоиться. Не пускайте все на самотек. Ваша ключевая планета Венера сейчас проводит время с прагматичным Тельцом, побуждая Вас вернуться к основам. Покопавшись в себе, Вы поймете, чем вызваны столь резкие изменения в Вашей профессиональной жизни. Конечно, разобравшись в истоках проблемы, Вы ее не решите, однако Вы будете знать, что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

В последнее время Вы много трудились и работали на свое будущее, и теперь уверены в нем на все сто процентов. Вещи, которые пугали Вас еще вчера, сегодня выглядят уже не так страшно, и у Вас наверняка найдется способ разобраться с ними без лишних проблем. В этот день у Вас есть все шансы оказаться на гребне энергетической волны, которая понесет Вас к новым свершениям. Не тратьте время на мелкие ссоры и дрязги. Вы должны быть выше этого.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Вряд ли Вам удастся избавиться от своих обязанностей, поскольку таким образом Вы просто подведете людей, которые Вам доверяют. Сегодня это может вызвать у Вас легкое чувство разочарования, однако Вам остается только смириться. Конечно, Вам хотелось бы находиться сейчас в совершенно другом месте, но сложившиеся обстоятельства вынуждают Вас отказаться от своих желаний. Перестаньте сосредотачиваться на этом и заниматься самоедством. Вряд ли от этого Вам станет лучше. Просто постарайтесь выполнить свои дела как можно быстрее — и обретете долгожданную свободу.

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