Подробный гороскоп на вторник 7 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Вы чрезвычайно избирательны, когда дело доходит до выражения своих чувств. Вы никогда не скажете о своих переживаниях человеку, которого плохо знаете. Да и не всем близким открываете некоторые Ваши секреты. Однако сегодня у Вас появится возможность поговорить по душам с человеком, которого Вы больше никогда не встретите. Доверьтесь незнакомцу, и Вам станет легче на душе.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Как ни странно, но работая в тени сегодня, Вы можете получить неожиданное признание со стороны влиятельного человека. Звезды так сложились, и Вам выпала редчайшая возможность показать себя. Будьте уверены в себе и не нервничайте. В скором времени Вам обязательно сделают выгодное предложение.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Обычно Рыбам свойственно мечтать о чем-то прекрасном и иногда невозможном, но на данный момент Вы готовы не просто фантазировать, но и начать действовать, чтобы получить желаемое. Если кажется, что Вам чего-то не хватает для реализации определенной идеи, то будьте уверены – у Вас есть все, чтобы добиться наилучших результатов. Не бойтесь пробовать.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Из-за попыток в одной ситуации использовать здравый смысл Вы рискуете совершенно запутаться. Попробуйте довериться своему сердцу и следуйте за ним. Нужно доверять внутреннему голосу, особенно, если дело касается романтических отношений.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Сегодня Вы познакомитесь с человеком, который окажется Вашей совершенной противоположностью. Однако говорят, что противоположности притягиваются, и Вам действительно будет интересно пообщаться с ним. Кажется, связь между вами будет взаимной, и в будущем вы можете стать хорошими друзьями.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Сегодня Вы полностью погрузитесь в свои мысли, не желая вообще ни с кем контактировать. Таким образом, Вы просто пытаетесь избежать неловкостей, связанных с недавним разговором с одним человеком. Однако рано или поздно вы все-таки пересечетесь, и разговора Вам не избежать. Постарайтесь научиться примиряться с некоторыми обстоятельствами, и Вам действительно станет легче жить.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Вы слишком чувствительны, и Вам стоит научиться держать свои эмоции при себе. Вы рискуете обидеть одного человека, поэтому, оказавшись в спорной ситуации, постарайтесь не выплескивать свои эмоции на других людей. Соблюдайте внутреннее спокойствие, и Вам удастся избежать нежеланных ссор и конфликтов.

Лев

Июль 23 – Август 23

Вы не очень хотите, чтобы кто-то знал о Ваших переживаниях. Вам кажется, что проще хранить все внутри, чем изливать кому-то душу. Но, честно говоря, самым лучшим вариантом будет именно разговор по душам. Так Вам станет легче и больше ничего не будет беспокоить Вас. Поговорите с другом о том, что Вас волнует, и тогда Вы обязательно почувствуете облегчение.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

На данный момент Ваши желания как никогда ясны. Вы знаете, чего хотите, но Вас может ждать неожиданная трудность в лице близкого человека. Кажется, его мнение не совпадает с Вашим, и он может помешать Вам получить желаемое. Попробуйте убедить этого человека, что Ваш успех не повлияет на Ваши чувства к нему, и тогда он остынет и не будет препятствовать Вашему успеху.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Несмотря на ваши радикальные действия, сегодня самые близкие заметят, что Вы всего лишь играете роль. В достижении Вашей цели нужны жесткость и самоконтроль, поэтому Вам ни за что нельзя показывать свои слабости. Вы выбрали правильную тактику, и у Вас непременно все получится.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

В каких-то вопросах Вы до сих пор не уверены, но когда речь идет о Ваших романтических чувствах, Вы четко знаете, чего хотите. А теперь Вы должны понять, что ответом на все интересующие Вас вопросы станет любовь – любовь к своему делу, любовь к семье и любовь к ответственности. Помните, только когда мы любим, мы можем называть себя людьми.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Вы задаете себе слишком много вопросов, когда начинаете переживать. Из-за этого возникает огромное количество сомнений во всем, что Вы делаете. Поверьте, самое главное в достижении цели – не отвлекаться от нее. Верните себе уверенность и продолжайте добиваться желаемого.



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