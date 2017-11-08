Подробный гороскоп на среду 8 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

В сложившейся ситуации только Ваши друзья знают, какое решение Вам стоит принять. Не стесняйтесь просить о помощи и задавайте столько вопросов, сколько понадобится. Вы можете действовать субъективно, поэтому доверьте эту ситуацию своим ответственным и верным товарищам.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Самое время заняться здоровьем. Хватит списывать все проблемы на различные факторы, на самом деле все зависит только от Вас и от отношения к собственному состоянию. Разберитесь с моральными или физическими проблемами, и Вам действительно станет легче дышать. Здоровье должно быть на первом месте.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Сегодня Вы настроены крайне оптимистично, однако кто-то из близких может слегка подпортить ситуацию. Обычно Ваша чувствительность играет против Вас, поэтому постарайтесь научиться не слишком реагировать на мелкие замечания. Учитесь на своих ошибках и не портите себе день.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Хотя Вы всегда желали, чтобы окружающие делились с Вами своими переживаниями и секретами, в свою очередь Вы совершенно не хотите раскрывать свои внутренние конфликты. В каких-то моментах это действительно правильное решение, однако из-за Вашего недоверия Вы можете просто остаться без объективного мнения, которое поможет решить эти самые внутренние конфликты и разобраться с переживаниями. Откройте свое сердце близкому другу, и Вам сразу станет легче.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Определенные мысли не дают Вам покоя, и это может помешать добиться успеха в одном деле сегодня. Постарайтесь вернуть себя на землю и заняться более важными делами. Возможно, есть определенные трудности, но Вы справитесь с ними, если очистите свой разум от ненужных на данный момент размышлений.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Вас ожидает неравная борьба за контроль над одним проектом с человеком, имеющим определенную власть в обществе. Помните, что главное – талант и профессионализм, а значит, если Вы достаточно компетентны в этом деле, лидерство в нем достанется именно Вам. Но не стоит расстраиваться, если Вашу кандидатуру не выберут. В любом случае, Вы еще покажете себя профессионалом своего дела и убедите окружающих в своих умениях.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Вы определенно встали не с той ноги, и некоторые люди попросту боятся говорить с Вами. Стоит унять свой пыл и вернуть контроль над эмоциями. Из-за чрезмерной эмоциональности Вы рискуете не только подорвать свое положением в обществе, но и испортить проект, над которым работаете. Возьмите себя в руки, и этих проблем удастся избежать.

Лев

Июль 23 – Август 23

Крайне сложно сегодня будет донести до кого-то свои мысли. Возможно, одних слов будет недостаточно, и придется прибегать к непривычным методам. Однако, если разговор совсем уж не двигается с места, перенесите его на завтра и не мучайте себя и окружающих. Собравшись с мыслями, Вы сможете лучше объяснить свои позиции людям.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Любые встречи и мероприятия будут полезны и интересны сегодня. Однако не стоит слишком сильно привлекать к себе внимание. Будьте на одной волне с другими, общайтесь только на те темы, в которых действительно разбираетесь, и тогда Вас оценят как умного и корректного человека. Позже у Вас будет возможность заявить о себе.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Вы хотите, чтобы Ваши успехи оценили по достоинству, но знаете только те методы привлечения внимания, которые не совсем принимаете. Не стоит соглашаться с тем, чего Вы не поддерживаете, поэтому, пока Вы не найдете удобный для Вас способ, не пытайтесь привлечь внимание окружающих. Нужное время придет, и Вы будете к нему готовы.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Внутри Вас бурлят чувства, и очень сложно подобрать слова, когда эмоции настолько яркие и неконтролируемые. Но не стоит отчаиваться, ведь те, кому нужно Вас услышать, разберутся во всем, даже если Вы будете говорить долго и невнятно. Помните: близкие и единомышленники обязательно поймут Вас.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Разговор с определенным человеком сегодня может перерасти в конфликтную ситуацию, и причиной этому будут Ваши личные убеждения в одной щепетильной теме. Помните: не стоит высказываться негативно о чьем-либо мнении, нужно уметь принимать позиции оппонента и спокойно отстаивать свои личные. Не переходите в состояние агрессии и соблюдайте спокойствие, чтобы не испортить отношения с этим человеком.

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