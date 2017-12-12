Подрядчик Керченского политеха присвоил себе полтора миллиона рублей

Керченская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении подрядной организации, которой выделили средства на оснащение мастерских и лаборатории Политехнического колледжа Керчи.

Как сообщается на сайте ведомства, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств. В результате проведённой проверки установили, что согласно контракту подрядчик обязан был для нужд колледжа осуществить поставку товаров по оснащению лаборатории и мастерских.

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Однако, получив по фиктивным документам оплату за товар, он фактической поставки не было, отсюда – ущерб бюджета на сумму 1,5 млн рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особом крупном размере). Ход расследования продолжает контролировать прокуратура.

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