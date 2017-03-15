Подрядчик «Тавриды» наткнулся на исторические захоронения в Керчи

Компания АО «ВАД» в ходе строительства автомобильных подходов наткнулась на археологические захоронения. На данный момент территория ограждена и там ведутся охранно-спасательные работы.

Как ранее сообщалось редакцией KerchINFO.com, по маршруту трассы «Таврида» специалистами было обнаружено в Ленинском районе порядка полсотни объектов археологического наследия. На сегодня стало известно, что в данный момент на одной из строительных площадок «Тавриды» рабочая бригада АО «ВАД» наткнулась на урочища.

Перед строительством будущей федеральной трассы по её спроектированному маршруту учёными Институт археологии РАН был проведён ряд археологических исследований, в результате которых было выявлено около 50 археологически ценных объектов.

На данный период в ходе работ строители АО «ВАД» наткнулись на новые захоронения. С обеих сторон проводимых работ, сзади и спереди, рабочая бригада при вскрывании грунта «упёрлась» в археологические захоронения. Сотрудники АО «ВАД» очень добросовестно относятся к истории крымских земель и своевременно сообщают о всех находках археологам и учёным. Этот случай не стал исключением, подрядчик в оперативном порядке известил о находках местных сапёров и отдел археологов.

Последние в свою очередь незамедлительно выехали на место и уже проводят исследования новонайденных объектов в полноценном режиме. По предварительным данным, найденные места — это старые захоронения поселения и особой ценности не несут.

До окончания исследовательских работ генподрядчику запрещено продолжать любые рабочие процессы. Сотрудники АО «ВАД» с большой бережностью и уважением относятся к найденным археологически ценным участкам и выступают только за то, чтобы с их заочной помощью история Крыма, и в частности Керчи, освещалась более подробно.

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Отметим, что под строительство трассы «Таврида» отведена огромная территория. Будущая автомагистраль будет общей протяжённостью 253 км. Многие земли, выделенные под строительство трассы, неизведанные и могут содержать различные археологические находки. Работникам АО «ВАД» ещё не раз предстоит столкнуться в ходе строительных работ с разноплановыми историческими находками и захоронениями. Таким образом, строительство «Тавриды» поможет более глубоко и детально познать историю Крыма и в частности Керчи.

Напомним, что строительство высококачественных дорог России — это «дело рук» питерской дорожной организации АО «ВАД». Данная компания возводит дороги нового поколения по последним технологиям и известна не только в России. Зная хорошую репутацию компании и качество построенных ими дорог в России, уже сейчас понятно, что будущая автодорога «Таврида» будет трассой 1-ой категории и станет главной высококачественной транспортной артерией всего полуострова.



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