Подрядчик «Тавриды» отремонтирует две керченские дороги

В качестве компенсации за разбитые большегрузами улицы Керчи компания АО «ВАД» (которая строит эстакаду на Верхнем Солнечном и трассу «Таврида» – прим.ред.) в следующем году отремонтирует ул. шоссе Героев Сталинграда и ул. Льва Толстого.

По словам главы городской Администрации Сергея БОРОЗДИНА, с компанией уже есть договорённость. В виде компенсации городу также ремонтируют городские улицы и мостостроители (ФКУ Упрдор «Тамань» – прим.ред.) – дорожные работы идёт на улицах Айвазовского и Буденного.

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На следующий год в планах города – восстановление оставшихся «убитых дорог», в числе которых улица Нижняя Садовая.

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