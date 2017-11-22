Подрядчик «Тавриды» просит Минэкологии увеличить число карьеров

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» АО «ВАД» обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма с просьбой увеличить количество разрабатываемых карьеров и объемы добычи стройматериалов. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам природоохранного законодательства при разработке месторождений и выполнения графика ввода в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых для строительства федеральной трассы «Таврида».



Сейчас по словам главы Министра экологии Геннадия НАРАЕВА на полуострове в разработке находятся 57 карьеров. Подрядчики «Таврида» сетуют на недостаток материалов и просят увеличить количество карьеров и объемы добычи.

По итогам совещания, которое проводили сотрудники Минэкологии с представителями подрядной организации, а также предприятием «Крымгеология» определили перечень первоочередных задач и наметили сроки их решения.

Читайте: Под трассу «Таврида» компания «ВАД» получила свыше 137 000 000 000 рублей

Министр экологии подчеркнул, что у министерства сейчас сложная задача: «Обеспечить разумный баланс и дать возможность построить объекты федеральной целевой программы и в то же время не навредить при этом окружающей среде».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

