Подрядчик трассы Таврида показал, какими будут автоподходы к трассе

Главная задача строительства транспортного перехода через Керченский пролив — создание устойчивой связи между материковой Россией и стратегически важным полуостровом Крым. Мост будет отвечать самым высоким стандартам отрасли, и дорожная инфраструктура на прилегающих территориях должна соответствовать ему.

Трасса категории 1Б, протяжённостью 9 километров начинается на границе работ по строительству моста через Керченский пролив и заканчивается на примыкании к автомобильной дороге М-17 «Керчь — Феодосия». В районе Керчи для сохранения движения по шоссе Героев Сталинграда предусмотрено переустройство участка протяжённостью 1,82 километра с возведением путепровода над основным ходом автомобильной и железной дорог.

Читайте: Утвержден проект ж/д подходов к Керченскому мосту со стороны Тамани

Автомобильная дорога пересекает существующую железную дорогу «Керчь Южная — Аршинцево». Для сохранения движения предусмотрено устройство путепровода тоннельного типа в теле железнодорожной насыпи, по которой проходит один подъездной путь.

В конце участка проектирования, на примыкании к автомобильной дороге М-17 «Керчь — Феодосия» предусматривается устройство транспортной развязки. С ее помощью планируется изменить направление движения основного хода трассы М-17 в сторону моста через Керченский пролив.

Смотрите: Строительство подходов к Керченскому мосту: фотоотчёт

По основному ходу будет обеспечена транзитное четырехполосное движение с разделительной полосой. Для обеспечения безопасности и организации предусматривается комплекс мероприятий по обустройству трассы: установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки и наружного освещения.

После завершения строительства трассы «Таврида» будет создан единый путь из материковой России в самое сердце Крымского полуострова.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





