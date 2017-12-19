Подрядчику Керченского политеха «светит срок»

Подрядчик выполняющий ремонт в керченском политехе уклоняется от ответственности. Ремонт не закончен, 3 000 000 украдены. Возбуждено уголовное дело.

Подводя итоги выездного приема граждан, Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО отчитался о проделанной работе главе Республики. Рассмотрели все обращения керчан.

Одним из острых вопросов стал незавершенный ремонт пищеблока в Керченском политехническом колледже.

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Еще в октябре 2016 года был заключён контракт на ремонт пищеблока в колледже. Однако подрядчик не завершил работы на 3 000 000 рублей. Заместитель Председателя совета министров Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что по этому факту уже возбуждено уголовное дело:

«На данный момент подрядчик скрывается, работы закрывать не хочет. Этим делом занялась прокуратура. Достигнуты договорённости с Министерством образования, науки и молодёжи РК о том, что на следующий год будут выделены дополнительные деньги для того, чтобы закончить ремонт».

Сергей АКСЕНОВ сказал, что директора колледжа нужно поддержать, так как она не занималась отбором компании. Решение принималось научно-техническим советом.

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