Подсолнечное поле — украшение Керченского полуострова

Крым разнообразен в своей природе: воображение туриста поражают моря и озера, горы и равнины, растительный и животный мир полуострова.
На территории республики произрастают редчайшие представители флоры, многие из крымских растений занесены в Красную книгу. Здесь можно найти уникальные виды сосен, ирисов, шалфея, фиалок и многих других деревьев, кустарников и цветов.
Крымские поля заполнены тюльпанами, пионами и ковылем. Особый восторг вызывают лавандовые поля полуострова, которые становятся традиционным местом фотосессий не только для гостей, но и для жителей полуострова.
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Еще одним украшением территории республики является поле подсолнухов, расположенное неподалеку пгт Багерово.
Подсолнух принадлежит к семейству Астровых. Это травянистое растение знаменито не только своей удивительной красотой, но и семенами, используемыми человеком в пищу.
Цветок подсолнуха напоминает солнце. Именно поэтому он издавна считается символом плодородия, единства, солнечного света и мира.
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