Подсолнух — символ процветания, единства и мира

Родиной подсолнуха является Северная Америка. Как травянистое растение его начали культивировать более 2000 лет назад.

Тогда семена подсолнуха считались деликатесом, изысканным блюдом. В пищу их принимали только в измельченном и размолотом виде. Позже начали думать, что растение обладает лекарственными свойствами и применять его в качестве препаратов для лечения различных заболеваний.

В России подсолнух появился благодаря стараниям Петра I. Подсолнух считался символом процветания, единства и солнечного света.

Сегодня уже никто не удивится, увидев дикорастущий или одомашненный подсолнух. Мы привыкли к семенам подсолнечника на прилавках торговых лавок и гипермаркетов.

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Порой, в будничной суете мы забываем, что природа подарила нам в виде подсолнуха истинное чудо. Нельзя, взглянув на подсолнух, не испытать искреннего детского восторга.

Но «маленькое солнышко» радует не только людей, но и животный мир. Пчелы, опыляя подсолнухи, производят уникальный подсолнечный мед, который обладает удивительными свойствами: укрепляет сосудистые стенки, выводит токсины, снимает отеки. Кроме того, мед подсолнуха рекомендуют употреблять при сердечных заболеваниях, при атеросклерозе и невралгиях. Также яркие цветы подсолнуха являются пристанищем для бабочек.

Насладиться незабываемой красотой природы можно в Крыму, на Керченском полуострове. О райском уголке на земле нам поведала наша постоянная читательница Людмила Бахарева.

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