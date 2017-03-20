Подходы к Керченскому мосту: что нового?

Пока керчане отдыхали и праздновали годовщину «Крымской весны», работы на строительстве подходов к Керченскому мосту продолжались.

Первое, что привлекло внимание журналистов KerchINFO.com — это специальная машина, которая стояла неподалеку от въезда на один из строительных участков. Как оказалось, автомобиль — передвижная автомойка, которая поддерживает чистоту керченских улиц, смывая грязь с колес автомашин, задействованных на строительстве.

Такой детальный подход руководства АО «ВАД» к процессу строительства не может не радовать. Ведь у керчан есть наглядный пример, к чему может привести экономия на чистоте — это ситуация в районе Цементной Слободки, где грузовые многотоннажные автомобили, работающие на строительстве Керченского моста, создали локальную экологическую катастрофу.

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По информации, которую получили журналисты КерчьИНФО, в ближайшее время на строительном участке, который примыкает к шоссе Героев Сталинграда начнется забивка свай транспортного перехода. Напомним, что этот транспортный переход пройдет над шоссе и не затронет транспортную магистраль, связывающую Керчь и Аршинцево.

Строительство подходов к Керченскому мосту связано с еще одним объектом строительства — домами для переселенцев с Цементной Слободки. Как только местные жители покинут свои лачуги, на их месте возникнет еще одна строительная площадка. Таким образом, со смотровой площадки Керченского моста будет видно не только строительство моста в Крым, но и подходов к нему.



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