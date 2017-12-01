Подходы к Керченскому мосту: фото 1 декабря

Есть ощущение, что, как только выезжаешь с улицы Ворошилова и движешься по направлению к Технологической площадке «Керчь», ты попадаешь в строительный городок – машины, люди в яркой одежде, все-что то делают. И разобраться в этом – кто и что делает, и зачем, очень сложно. Но журналисту непременно нужно найти ответы на эти коротенькие вопросы.

Вот к примеру, проезжаем мы жилье мостостроителей, а там стенд с надписью «строительство автоподходов». Поднимаемся выше на горку и видим большую разрытую траншею, в которой уже уложены трубы. Ранее мы писали о том, что здесь пройдёт часть автоподходов. Однако выяснилось, что это не так.

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Как рассказал КерчьИНФО заместитель начальника первого участка Виктор МАКАРЕНКОВ, это зона ответственности железнодорожников, там проводят работы по стройке железнодорожных подходов компания «Стройгазмонтаж». Часть дороги слева, (автоподходов) ровняет каток, судя по всему здесь скоро приступят к асфальтировке.

Фотографировать в тех местах становится всё сложнее, да и вообще, ходить пешком в том районе нежелательно, из-за вязкой грязи есть вероятность испортить обувь.



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