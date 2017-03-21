Подходы к Керченскому мосту: фото

Журналисты KerchINFO.com выехали на 9-й километр трассы «Керчь — Феодосия» и подготовили фоторепортаж. Спецтехника АО «ВАД» ведет расчистку для строительства подходов к Керченскому мосту, где установлены предупреждающие знаки.

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Как заявлялось ранее, строительство автоподходов пока идет с опережением графика. Об этом рассказал крымскому телеканалу Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Строительство подходов на 9-м километре трассы Керчь — Феодосия

«Подходы будут выполнены к маю 2018 года полностью», — сообщил Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Ранее озвучивались иные сроки завершения работы. Сдачу двух полос скоростной трассы Таврида планировали на конец 2018 года. Это первый этап работ из двух. Всего запланирована прокладка четырех полос дороги от Керченского моста до Севастополя через весь Крым.

Работы над автоподходами ведутся с 22 февраля 2017 года. Петербургское АО «ВАД» отвечает за крымские автоподходы и строительство трассы «Таврида» в качестве генерального подрядчика. Работы над самой «Тавридой» начнутся летом 2017.

Строительство подходов на Героев Сталинграда

Фото Дани Глухова



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