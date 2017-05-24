Подходы к Керченскому мосту: вопрос с дачниками решен

В ходе собрания дачников с представителем заказчика строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту был решён вопрос. Дачники, не приватизировавшие участки, получат новые.

Сегодня, 24 мая, состоялось собрание членов ТСН СНТ «Залив» с главным инженером ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» БОЧЕНКОВЫМ Александром. В ходе общения была утверждена схема перераспределения участков на кооперативе.

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Таким образом, все владельцы дачных участков, которые не имеют правоустранавливающих документов, получат новые участки. В максимальном объеме всем будет оказана помощь в перемещении. На местах будет задействована необходимая техника.

Также заказчик обязался перенести уже существующие коммуникации в район новых участков. Следовательно, у дачников на новых местах будет и электроэнергия, и водоснабжение.

Напомним, порядка 50 участков садового товарищества попадают под изъятие, так как находятся в защитно-санитарной зоне строительства автомобильных подходов в транспортному переходу через Керченский пролив. Около 15 из этих участков не были своевременно приватизированы, в связи с чем их владельцы, согласно законодательству, лишаются возможности получения материальной компенсации за изъятие участков.

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