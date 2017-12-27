Подходы к Крымскому мосту: имущественные вопросы керчан решаются

Около 70% подходов к Крымскому мосту проходят по территории Керчи. Строительство новых дорог затронуло многих керчан – кому-то пришлось переехать в новый дом, кому-то покинуть дачный участок. Заместитель главы Администрации Керчи Роман КИРИЧЕНКО рассказал о том, насколько сейчас все жилищные и земельные вопросы решены.

По словам чиновника, сегодня все участки сформированы, как под подходы, так и под инспекционно-досмотровый комплекс, который будет находиться на территории Керчи.

Напомним, что в зону переселения с Цементной слободки вошли шесть домов, в марте этого года сдали в эксплуатацию 3 дома на шоссе Героев Сталинграда, где теперь живут переселенцы: «Сегодня, в ходе проделанной работы, со всеми подписаны договоры социального найма, которые занимали муниципальное жильё, подписаны соглашения о передаче новых квартир с единоличными собственниками и завершается работа по подписанию нотариально заверенных соглашений с тремя долевыми собственникам квартир на Цементной слободке».

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Сейчас 4 дома на Цементной слободке демонтированы подрядчиком, два двухэтажных дома продолжают стоять, на них оформляются документы. Как отмечает Роман КИРИЧЕНКО, практически все жители довольны новым жильём. Есть небольшие претензии по качеству выполненных работ, сейчас подрядчик устраняет эти замечания.

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Говоря о дачных участках ТСН «Залив», которые попали в коридор автомобильных и железнодорожных подходов, Роман КИРИЧЕНКО делит их на две части – участки людей, у которых были украинские государственные акты на землю, и люди у которых этих документов не было: «Администрацией города было принято решение с целью недопущения ущемления прав садоводов, у которых не были оформлены земельные отношения на момент принятия решения о строительстве подходов, перераспределить муниципальную землю и площадь ТСН «Залив», в результате площадь осталась в тех же пределах 35,5 га и за счёт этого перераспределения появилась возможность предоставить людям новые земельные участки. Оказана была помощь по переезду, по демонтажу их имущества».

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Со всеми собственниками земельных участков подписаны соглашения, Службой автомобильных дорог Крыма предусмотрены компенсационные выплаты за дачные участки.

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