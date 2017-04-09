Подземная Керчь: о чем не напишут в учебниках

Сегодня ни для кого не секрет, что весь Керченский полуостров усеян подземными ходами. Их множество, но поговорить хотелось бы о трех, наиболее известных. Это – ходы, расположенные под горой Митридат в центре нашего города, а также знаменитые Аджимушкайские каменоломни, и Старокарантинские каменоломни. И еще о том, о чем вы вряд ли прочтете на сайтах-путеводителях или в учебниках истории.

«Грязные» истории Митридата

Начать хотелось бы с горы Митридат. Доподлинно известно, что под древним городищем Пантикапей существует множество подземных ходов. Легенда гласит, что там даже есть проход до Феодосии. Ученые и археологи еще в начале 2010-х пытались провести раскопки, однако столкнулись с неожиданной трудностью. Поскольку хозяева домов, расположенных на Митридате, копая ямы для «отхожих» мест, не особо задумывались об археологических ценностях, то пробивали выгребные ямы прямо в эти подземные проходы. В итоге, за годы, масса стала таких объемов, что без специальной техники раскопки и продвижение вглубь катакомб застопорилось на этапе разведки. Тогда, украинские власти на спецтехнику не раскошелилось, и проект пришлось свернуть. Хотя как знать, может быть где-то там и погребен золотой конь Митридата.

Темное прошлое «Старокарантинских каменоломен

В этих катакомбах еще в довоенные годы проводилась добыча камня-известняка. Каменоломни растянулись почти на 40 километров, однако, как утверждают некоторые ученые-спелеологи, еще во времена добычи камня, рабочие прорубили вход, который по предварительным оценкам ведет до поселка Багерово. Это заявление было сделано на основе сопоставления спелеологических карт и анализа данных, собранных самими учеными.

Особенностью этих каменоломен является то, что они расположены в три яруса «внахлест». Т.е, верхний ярус уходит вниз, средний прокапывался вверх, и, соответственно третий и последний – вниз.

В 90-х — начале 2000-ных эти каменоломни были излюбленным местом неблагополучных элементов общества. Алкоголики, наркоманы, сатанисты – Старокарантинские каменоломни приютили всех. Об этом свидетельствуют многочисленные следы их деятельности, а также «наскальная живопись». Действительно, меньше всего на глубине в 30 метров ожидаешь увидеть пустую бутылку из-под водки. Кроме того, криминальные постперестроечные элементы нередко использовали это место для сокрытия следов своих преступлений.

Байки про Аджимушкай

Об этих подземельях написано и известно так много, что и добавить-то практически нечего. Однако тут все же произошло несколько курьезных случаев, о которых хочется рассказать.

История первая: про потустороннее.

В подземелья Аджимушкая существует множество входов. Правда, в основе своей далеко по ним не пройдешь – засыпаны. Но были среди них есть излюбленные маршруты «левых» экскурсоводов, которые за символическую плату показывали «внеэкскурсионный маршрут». Естественно, людей нужно было чем-то заманивать, и один из экскурсоводов придумал один простой, но эффективный трюк – он водил «левые» экскурсии в форме советского солдата времен Великой Отечественной войны. Добавим к этому разукрашенное сажей лицо. Народ на это велся, да и гораздо атмосфернее было слушать экскурсию в сопровождении «настоящего» советского воина.

Но в этом деле не бывает без накладок. В начале 2010-х годов все известные входы в Аджимушкайские каменоломни освящала церковь…

А теперь представьте ситуацию: батюшка брызгает святой водой около входа, и тут из-под земли к нему навстречу выходит перемазанный сажей советский солдат. Говорят, пока из-за поворота на виду не показались экскурсанты, священник стоял как вкопанный и не мог пошевелиться. А вы бы не испугались?

История вторая: криминальная

Еще во времена Украины, перед открытием нового экскурсионного сезона, в Аджимушкайских каменоломнях готовили новую экспозицию. Делалось освещение, готовились экспонаты. Но от новой экспозиции выгоду имел не только музей. Любители металла, а точнее любители его украсть и сдать, повадились забираться ночью в каменоломни и прихватывать «на память» что-нибудь ценное.

В итоге, руководство приняло решение по ночам охранять экспозицию. На дежурстве осталось двое. Ожидание было недолгим. Буквально через пару часов послышались глухие удары, затем голоса. Наши герои выключили свет и притаились в нишах, поджидая воров.

Вы никогда не задумывались, как связать двух людей, охотящихся за металлом без малейшего с их стороны сопротивления? Очень просто, нужно всего-навсего выскочить на них с громкими криками. Операция прошла успешно, один упал на месте в обморок, второй рванул за ближайший угол и забился в ближайшую нишу. Там его и нашли примерно через полчаса доблестные сторожа. Оба были отмечены памятными (правда не особо ценными) подарками – электронными наручными часами.

Наверняка на Керченском полуострове найдется достаточно мест, и каждое со своей историей, где-то интересной, где-то курьезной или поучительной. И есть уверенность что всегда будут люди, которые расскажут эти истории остальным.



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