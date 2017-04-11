Поезд Победы прибыл на вокзал Керчи

Поезд Победы прибыл на вокзал Керчи
Апрель 11 11:55 2017

На Привокзальной площади города продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественной обстановке ветеранов поздравили представители Госсовета Крыма, Общественного совета города и других городских организаций. Со сцены звучал теплые слова поздравления с праздником, а также призывов не забывать о нашем героическом прошлом.

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Творческие коллективы города не смогли пройти мимо такого мероприятия и скрашивали присутствующим время ожидания «Поезда Победы», который величаво прибыл на железнодорожную станцию Керчи. Поезд привез технику военных лет, которую смогли осмотреть все желающие.

Продолжилось мероприятие концертом, а также уже давно вошедшим в традицию солдатским привалом, на котором всех желающих угостили кашей и чаем и конечно же знаменитыми «Наркомовскими 100 граммами».

Празднование Дня освобождения КерчиПразднование Дня освобождения КерчиПразднование Дня освобождения КерчиПразднование Дня освобождения КерчиПразднование Дня освобождения КерчиПразднование Дня освобождения Керчи

Празднование Дня освобождения Керчи

В Керчь прибыл Поезд Победы. Состав прибыл на Привокзальную площадь города. Мероприятие посвящено 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Торжественное прибытие поезда сопровождалось митингом, а также выступлениями творческих коллективов города. Всех...

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