Погода продолжает «капризничать»: в Керчи снова штормовое предупреждение

МЧС Крыма сообщает, что 23-24 апреля на полуострове прогнозируются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Кроме того есть опасность порывов линий электропередач.

В ведомстве сообщают, что в связи с порывами ветра от 20 до 25 метров в секунду, могут быть повреждены ЛЭП, а также старые или ветхие рекламные конструкции. Также работа общественного транспорта может быть затруднена.

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Кроме того, из-за сильного ветра, возможна остановка паромной переправы. Аэропорт Симферополя также может работать с перебоями. Также в МЧС отмечают, что вероятность дорожно-транспортных происшествий также может возрасти.

МЧС просит крымчан быть осторожными и соблюдать правила по технике безопасности.

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