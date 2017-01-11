Погода в Керчи в последнее время ярко демонстрирует свою непредсказуемость. Еще на Рождество жители города нежились под почти весенним солнцем в +12°С, а на следующий день откапывали машины из-под сугробов.

Какую погоду следует ожидать керчанам в ближайшие несколько дней?

С 11 по 15 января 2017 года в Керчи ожидается плюсовая температура воздуха днем +6..+8, ночью +4..+5. В четверг (12 января) ветер может достичь критических значений — 14 м/с (27 узлов). При это порывы ветра будут достигать 20 м/с (40 узлов). Ветер преимущественно будет южный. Небольшое количество осадков. Высокая облачность.

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Следовательно, в ближайшие дни керчан ждёт теплая температура воздуха, но с сильным ветрам и осадками в виде дождя или мокрого снега.

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