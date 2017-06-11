Погода в Керчи на следующую неделю

Погода в Керчи на следующей неделе продолжит капризничать. практически все время керчан ожидает переменная облачность, также прогнозируются дожди с грозами.

По информации сайта gismeteo.ru, температура воздуха будет колебаться от +16 +19 градусов ночью, до +21 +25 градусов днем. Солнечную погоду обещают во вторник и четверг. А в о все остальные дни синоптики прогнозируют осадки до 14 миллиметров.

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Ветер на протяжении недели будет переменных направлений, 4-6 метров в секунду. Влажность воздуха – до 73%. Атмосферное давление будет колебаться от 754 до 761 мм ртутного столба.

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