Погода в Керчи на выходные 27 и 28 мая

В последнее время погода не особо радовала нас теплом. Дожди зачастую портили выходные и праздничные дни в нашем городе. Так какая погода ждет керчан на эти выходные, читайте далее.

В субботу, 27 мая, наконец-то выдастся по-настоящему весенний день. Смело можно собираться на шашлыки. В течение всего дня погода будет стоять солнечная, температура воздуха ночью составит до +16 градусов, днем – до +20. Ветер северный, 3-5 м/с.

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А вот в воскресенье, 28 мая, погода до обеда испортится. Солнце будет сменяться дождем, возможна гроза. Температура воздуха ночью +16 +17 градусов, днем же столбик термометра поднимется до +20 градусов по цельсию. Ветер северо-западный, 3-5 м/с.

Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru

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