Погода в Керчи на выходные

В субботу, 18 марта, состоится праздник «Крымская весна». Многие керчане и гости города выйдут на центральные улицы, чтобы принять участие в народных гуляньях. Редакция KerchINFO.com, предлагает вашему вниманию детальный прогноз погоды на предстоящие выходные.

В эти выходные в городе будет сыро. 18 и 19 марта ожидается пасмурная погода с небольшими выпадениями осадков в виде дождя.

18 марта в Керчи температура воздуха будет колебаться от +2 до +8. Облачная погода продержится аж до самого вечера. Днем будет моросить мелкий дождь, но уже к наступлению вечера он закончится.

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19 марта на протяжении всего дня погода в Керчи будет прохладной и пасмурной. Температура воздуха составит +4 — +7. Всю вторую половину дня будет сильный ветер и дождь.

Такая погода продержится в Керчи до 20 марта, после этого горожан ждет небольшое похолодание. Но уже к концу месяца погода снова стабилизируется и начнётся значительное потепление.



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