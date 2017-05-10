Погода в Керчи на завтра: уже видны просветы

Сайту KerchINFO в гидрометеорологическом бюро сообщили, что с 11 мая погода в городе начнет налаживаться. Завтра в Керчи до +17 градусов тепла.
Утром воздух не успеет прогреться и будет сравнительно прохладно, однако к обеду температура может подняться до +17. Ветер не превысит отметку 8-ми метров в секунду.
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Температура воды – 16-17 градусов.
Синоптики отметили, сегодня ночью возможен небольшой дождь. Работа Керченской паромной переправы может быть затруднена.
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