Погода в Крыму: снова надвигается шторм

Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Крым предупреждает граждан о том, что с 20 по 22 мая на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Так, согласно данным управления Гидрометеорологии, в выходные и понедельник в Крыму местами ожидаются сильные дожди с грозами, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

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В связи с этим, может быть нарушена работа Керченской паромной переправы. Сайт KerсhINFO.com напоминает, что вся свежая информация по работе переправы может быть получена на сайте Морской дирекции, или по телефону горячей линии: 8 (989) 299-42-60

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