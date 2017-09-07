Погода в Крыму: задержится ли лето

Крымчане смогут еще понежиться под солнечными лучами. Прогноз погоды на будущие недели сообщила руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Руководитель центра рассказала, что в ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода без осадков. Аналогичная ситуация сохраниться и на следующей неделе.

«В пятницу – 25-30 градусов тепла, в выходные дни – +28…+33. Начало следующей недели будет тоже жаркое и сухое – +29…+34… Теплая погода сохранится до 20 сентября», — рассказала Татьяна Любецкая.

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Холодный фронт придет в 14 числах сентября. Жителям Крыма следует ожидать дождей и гроз.

Следует отметить, что температура воды в море сохранится на прежнем уровне: на западном побережье +22 градусов, на восточном – +23, на ЮБК – +24.

В Керчи в ближайшие дни будет областная погода, однако, без осадков. Температура воздуха будет достигать до +29 градусов.

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