Поиски девятого члена экипажа затонувшего сухогруза могут быть прекращены

Поисковая операция девятого члена экипажа сухогруза Anda продолжается. Этой ночью на поиски выдвинулось судно Росрыболовства «Пурга». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Морской спасательный подцентр Росморречфлота в Севастополе.
На данный момент найдено только восемь из девяти членов экипажа потерпевшего крушения судна. Они находятся в одной из ялтинских больниц.
Сегодня ночью на место потопления для поисков вышло судно «Пурга». В ходе поисковой операции был обнаружен аварийный радиобуй и радиолокационный маяк-ответчик. Эти аппараты имеют положительную плавучесть, что и стало причиной их нахождения на поверхности воды. Данных о происшествии приборы не содержат.
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Несмотря на продолжающуюся на данный момент поисковую операцию, завершится она может уже сегодня вечером.
«Существуют нормы нахождения человека в воде, когда его можно найти живым, сроки эти прошли, но мы еще не останавливаем поиски», — комментируют спасатели.
Напомним, что сухогруз Anda потерпел крушение в нейтральных водах Черного моря. Судно, перевозившее пшеницу в Грецию, вышло из керченского порта, проигнорировав штормовое предупреждение.
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