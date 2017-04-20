Поиски экипажа затонувшего сухогруза продолжаются

Поиск моряков с затонувшего вчера сухогруза «Герои Арсенала» продолжился сегодня с семи часов утра. Поисковые работы проводились вчера с 6:00 на море и на суше близ села Яковенково.

Спасательная операция продолжатся и сегодня. На поиски будет выделено порядка 30 сотрудников МЧС. Кроме того, волонтеры из военно-патриотического клуба «Набат» также помогут спасателям. Как отмечает заместитель руководителя клуба, несмотря на то, что волонтеры имеют постоянное место работы, работодатели идут на встречу и отпускают людей на поиски. Сегодня спасателям будут помогать 10-12 человек.

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Напомним, операция по спасению членов экипажа «Герои Арсенала» велась вчера с шести утра. Спасти удалось одного человека, тела еще троих удалось достать из воды, остальные считаются пропавшими без вести.

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