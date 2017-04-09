«Пока мы едины — мы непобедимы!»

В субботу, 8 апреля, на центральной площади города собралось более 150 человек. Все они пришли, чтобы принять участие в митинге — «Россия против террора!» и почтить память жертв теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге.

На мероприятии присутствовали и выступали такие городские деятели, как: председатель Керченского городского совета Лариса Викторовна ЩЕРБУЛА, глава исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Галина Борисовна МАЗИЛОВА, пастор христианской церкви «Победа» — Дмитрий, представитель феодосийской епархии — отец Николай, а также представители от других немаловажных организаций города.

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Была сказана такая фраза: «Данная акция не поможет предотвратить терроризм, она направлена на сплочение людей». А ведь на самом деле, вспомним древнюю притчу, которая учит нас быть единым целым. Ведь поодиночке нас легко «сломать», как те соломинки, а когда мы едины — мы непобедимы!

Фото: Бобровская Виктория



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