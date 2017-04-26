Полет над стройкой века. Официальное видео от #Крымскиймост

Официальная группа Крымского моста провела прямой эфир со строительной площадки Керченского моста с помощью квадрокоптера.

На трехминутном видео показана строительная площадка в районе острова Тузла. Квадрокоптер поднялся примерно на 50-метровую высоту и сделал облет территории строительства моста в Крым.

Тем временем, мостовики и дорожники обсудили особенности строительства Крымского моста на конференции в Тамани.

В частности, к 25 апреля этого года погружено более 4,7 тысяч свай трех типов (более 70% от общего проектного количества). Готово почти 50% опор автодорожного и железнодорожного мостов (294 из 595 предусмотренных проектом). Собрано более 38 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений (более 16% от проекта). Опущено на опоры 59 пролетов – это в совокупности более 3 км мостового полотна.

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Арочные пролеты, которые сейчас собираются на технологической площадке в Керчи, готовы на 70% (более 7 тысяч тонн металла из почти 10 тысяч). Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части ведется на 1-4 участках строительства, готово более 10 тысяч кубометров (17% от проекта).

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