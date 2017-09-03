Полицейская машина нарушила Правила дорожного движения в Керчи

Главная задача патрульно-постовой службы полиции – охранять общественный порядок. Сотрудники этой полицейской службы работают «на передовой», оперативно выявляя нарушителей и оказывая помощь пострадавшим.

Второго сентября в России отмечается День образования подразделений патрульно-постовой службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Ежедневно сотрудники на деле доказывают свою стойкость и верность Присяге, не щадят сил и самой жизни во имя закона», — указано на официальном сайте МВД РФ о сотрудниках ППС. Но насколько это соответствует реальности?

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В сети появилось видео, на котором запечатлен факт нарушения сотрудниками ППС Правил дорожного движения на территории г. Керчь. Служебный автомобиль обогнал через сплошную полосу легковой автомобиль марки «Волга». В момент обгона служебный автомобиль ППС не включил проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

Нарушение ПДД на видео снял пассажир транспортного средства, следующего за машиной патрульно-постовой службы.

Напоминаем, что за подобное нарушение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права водить транспортное средство.

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