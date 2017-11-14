Полицейские Керчи приглашают школьников на олимпиаду «На страже экономики»

В целях укрепления престижа и популяризации службы в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, вовлечения молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес для дальнейшей работы в органах внутренних дел, Нижегородской академией проводится Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики».

Данная олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в Нижний Новгород либо с использованием возможностей видеоконференцсвязи).

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К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания на олимпиаду выносятся из школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание».

Победителей и призеров олимпиады ждут ценные призы.

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в срок до 30 декабря 2017 года зарегистрироваться и подать заявку через портал олимпиады по адресам: http://46.229.138.58:8090/ или http://95.79.56.213:8090/, а также пройти интернет-тестирование.

Более подробная информация об олимпиаде размещена на сайте Нижегородской академии МВД России.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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