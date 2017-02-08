Очередная встреча с родителями школьников прошла в школе № 26 г. Керчи. Полицейские провели родительское собрание, которое было посвящено вопросам безопасности жизни и здоровья детей и подростков, соблюдения ими и их родителями правопорядка и законности.

Поскольку понятие безопасности человека многогранно, полицейские привлекли к участию в собрании сотрудников различных подразделений полиции.

Оценивая обстановку в сфере дорожной безопасности в городе, инспектор ОГИБДД г.Керчи Алексей Крихели отметил, что с начала текущего года на дорогах города в результате ДТП пострадало 3 несовершеннолетних ребенка. Все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей.

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних, профилактики дорожно-транспортного травматизма полицейский напомнил родителям о необходимости обеспечения детей в темное время суток световозвращающими элементами, осуществления перевозки детей в автомобилях в специальных детских креслах либо удерживающих устройствах, о запрете использования мобильных телефонов и наушников во время перехода проезжей части, обязательной разработке схемы безопасной дороги ребенка «Дом-школа и школа-дом», которая должна быть вклеена в дневник ребенка.

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Родителям рекомендовано незамедлительно провести с детьми профилактические беседы по безопасному поведению вблизи проезжей части и обратить внимание на увлечение своего ребенка, а также на общение в социальных сетях Интернет.

Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г.Керчи Евгений Сапельников ознакомил родителей с проводимыми профилактическими мероприятиями, направленными на снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также ответственностью как родителей, так и детей за нарушение требований законодательства.

Евгений Сапельников призвал родителей создать в семье доверительные отношения.

— Никто не рожден идеальным родителем или примерным ребенком, следует учиться на опыте конфликтов и разногласий, создавая при этом теплые и доверительные отношения, — обратился к присутствующим полицейский.

Сотрудник ОВД отметил, что, осуществляя контроль за своими детьми, родителям не следует забывать и о необходимости предоставления им личного пространства для самореализации. Особое внимание было акцентировано на необходимости получения номеров мобильных телефонов одноклассников и друзей ребенка родителями, осуществления контроля за общением в социальных сетях, группах в которых состоит несовершеннолетний.

Старший инспектор МРЭО г.Керчи Вячеслав Дунаев напомнил родителям о возможности получения государственных услуг, предоставляемых подразделениями МВД, а также преимуществами пользования Единым порталом Госуслуг.

Прежде всего, пользуясь единым порталом Госуслуг (gosuslugi.ru) граждане получают 30% скидку на оплату госпошлины, экономят личное время, получают SMS уведомления о наложенных административных штрафах. SMS уведомления актуальны для водителей транспортных средств. Информирование об имеющемся штрафе позволяет водителю быстрее узнать, что на него наложено административное взыскание, и он имеет возможность оплатить штраф (за многие нарушения в области дорожного движения) в размере 50% от наложенной суммы. Уплата штрафа с 50% скидкой должна быть произведена в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

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В случае, если у граждан возникают сложности с регистрацией на сайте госуслуг, сотрудники МРЭО г. Керчи оказывают помощь. Специалист отметил, что после регистрации на сайте гражданам необходимо обратиться в пенсионный фонд для получения кода доступа к своей личной странице.

Также полицейские напомнили родителям о необходимости замены паспорта гражданина Российской Федерации по достижению 20 и 45 летнего возраста. Срок замены документа – 30 дней. В случае игнорирования данного требования граждане подвергаются административному наказанию в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей (ст. 19.15 КоАП РФ). Замену паспорта гражданина Российской Федерации также можно оформить через Единый портал Госуслуг.

Подобные собрания стражами порядка проводятся на постоянной основе и в ближайшее время они пройдут и в других школах города.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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