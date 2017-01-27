Предупреждение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – задача всего общества и всех органов государства, решаемая разнообразными методами, специально направленными на устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению.
Сотрудниками полиции г. Керчи осуществляется комплекс оперативных и профилактических мероприятий направленных на выявление, устранение и нейтрализацию причин данного вида преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий. Профилактические мероприятия проводятся совместно с представителями иных правоохранительн
В результате проведенной работы в 2016 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано 403 факта связанных с незаконным оборотом наркотиков, по которым возбуждено 119 уголовных дел и 178 административных материалов.
На рассмотрение в суд направлено 70 уголовных дел, из которых 42 уголовных дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 22 уголовных дела за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков в крупных и особо крупных размерах.
Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 5 кг. наркотических средств и психотропных веществ, среди которых: марихуана, смола каннабиса, опий, амфетамин, ангидрид уксусной кислоты, растения рода конопля, экстракт маковой соломы.
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На учете в Керченском психоневрологиче
Тревожной тенденцией времени стало немедицинское потребление психоактивных веществ. Причем, на сегодняшний день наркотические средства синтетического происхождения вытесняют наркосодержащие вещества растительного происхождения, которые вызывают быстрое и сильное привыкание.
Правоохранители продолжают работу по реализации антинаркотическо
Полиция призывает граждан, педагогов учреждений образования незамедлительно сообщать о случаях появления лиц употребляющих наркотики, особенно среди учащихся и студентов.
Так же стражи порядка обращают внимание родителей несовершеннолетн
Пресс-служба УМВД России по г. Керчи