Предупреждение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – задача всего общества и всех органов государства, решаемая разнообразными методами, специально направленными на устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению.

Сотрудниками полиции г. Керчи осуществляется комплекс оперативных и профилактических мероприятий направленных на выявление, устранение и нейтрализацию причин данного вида преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий. Профилактические мероприятия проводятся совместно с представителями иных правоохранительн ых структур, управления образования, здравоохранения, а также социальных служб.

В результате проведенной работы в 2016 году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано 403 факта связанных с незаконным оборотом наркотиков, по которым возбуждено 119 уголовных дел и 178 административных материалов.

На рассмотрение в суд направлено 70 уголовных дел, из которых 42 уголовных дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 22 уголовных дела за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков в крупных и особо крупных размерах.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 5 кг. наркотических средств и психотропных веществ, среди которых: марихуана, смола каннабиса, опий, амфетамин, ангидрид уксусной кислоты, растения рода конопля, экстракт маковой соломы.

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На учете в Керченском психоневрологиче ском диспансере состоит 1350 человек, допускающих не медицинское употребление наркотиков, из них 775 человек находятся на диспансерном учете и 575 на профилактическом учете.

Тревожной тенденцией времени стало немедицинское потребление психоактивных веществ. Причем, на сегодняшний день наркотические средства синтетического происхождения вытесняют наркосодержащие вещества растительного происхождения, которые вызывают быстрое и сильное привыкание.

Правоохранители продолжают работу по реализации антинаркотическо й программы, профилактике и противодействию наркомании. Проводят проверочные мероприятия, рейды по местам массового скопления граждан с целью выявления лиц, употребляющих наркотики, осуществляют их доставку на освидетельствова ние и оперативно откликаются на обращения и сообщения керчан по фактам связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция призывает граждан, педагогов учреждений образования незамедлительно сообщать о случаях появления лиц употребляющих наркотики, особенно среди учащихся и студентов.

Так же стражи порядка обращают внимание родителей несовершеннолетн их на необходимость проведения разъяснительной работы с детьми о запрете употребления наркотиков, незнакомых препаратов под видом конфет, леденцов, а также последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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