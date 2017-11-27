Полицейские предупреждают граждан об уловках «телефонных мошенников»

С целью обеспечения безопасности граждан, профилактики и недопущения совершения злоумышленниками мошеннических действий стражи порядка призывают керчан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми лицами.

Наибольшее распространение получили так называемые «телефонные мошенничества». Злоумышленники сообщают абонентам, что их родственник совершил тяжкое преступление либо попал в тяжелую жизненную ситуацию, и предлагают «решить» вопрос за определенную сумму денежных средств, которую необходимо перевести на банковский счёт. Нередки случаи и передачи денежных средств непосредственно в руки мошенников.

Подобные звонки поступают как на стационарные, так и мобильные телефоны. Действуют злоумышленники с большим напором. Граждане даже не успевают осознать происходящее или перезвонить родственнику. Спасая близкого человека, они не раздумывая, передают свои деньги мошенникам.

В большинстве случаев жертвами телефонного мошенничества становятся пожилые люди.

Читайте: В Керчи полицейские провели уроки правового информирования и консультирования детей и подростков

Полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников, перепроверять полученную информацию и предупредить родственников пенсионного возраста об уловках мошенников.

О случаях мошеннических действий незамедлительно сообщайте в полицию.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

