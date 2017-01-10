Керченская полиция в течении суток произвела задержание подозреваемых в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

В вечернее время суток, 2 января, на одной из улиц Керчи у женщины украли сумочку и скрылись с места преступления. Потерпевшая сразу обратилась в ближайшее отделение полиции.

Для проведения оперативно-розыскных мероприятий, установления и задержания подозреваемых сотрудникам полиции понадобились лишь сутки. Подозреваемые оказались два ранее судимых 30-летних жителя Керчи.

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Подозреваемые в совершении преступления признались, написали явки с повинной, рассказав, что украденные денежные средства потратили на личные нужды.

Следственным отделом отдела полиции №1 УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемым грозит наказание от принудительных работ на срок до пяти лет — до лишения свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.

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