Полиция Керчи приглашает горожан записываться в народные дружины

Керченская полиция призывает сознательных горожан записываться в общественные объединения правоохранительной направленности.

Общественные объединения правоохранительной направленности представляют собой дружины, зарегистрированные в региональном реестре и находящиеся в ведении крымского МВД. На данное время в реестре числятся 4 дружины: «Народное ополчение», «Чистопольская», «Добровольная народная дружина Симферополя», а также «Крымская добровольная народная дружина».

Если обращаться к статистическим данным, то можно обнаружить, что за 9 месяцев 2017 года в Крыму народные дружинники задержали 2858 правонарушителей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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Согласно правилам поступления в народные дружины, гражданин Российской Федерации должен подать заявление на имя командира, приложив 2 фото 3х4, справку из наркодиспансера, а также заверенную копию паспорта. После подачи документов территориальным ОВД в течение 30 дней проводится проверка по кандидату. По результатам положительной проверки командиром народной дружины оформляется соответствующее удостоверение и выдается форменная одежда.

Для получения подробной информации можно обращаться в отдел охраны общественного порядка УМВД России в Керчи (ул. Ленина, 8, каб. 59), контактный номер (36561) 73182.

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