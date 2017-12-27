Полиция просит керчан вести себя прилично в Новогодние праздники

В канун Новогодних и Рождественских праздников правоохранители призывают жителей и гостей города не допускать нарушений общественного порядка, воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях.

Сотрудники полиции переведены в усиленный режим службы. В зоне особого внимания стражей порядка находятся улицы, площади, скверы, места массового скопления людей.

Напоминаем гражданам о запрете распития спиртных напитков, курении и появлении в пьяном виде в общественных местах, управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

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Строго соблюдайте правила дорожного движения! Пересекайте дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водители вас заметили и остановились. Стоит исключить использование мобильного телефона во время пересечения проезжей части. Напоминаем о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Обо всех случаях совершения противоправных действий, преступлений и правонарушений призываем граждан незамедлительно сообщать в полицию по телефону (36561) 6-11-93 или «102».

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