В больницу Керчи доставлен неизвестный мужчина, попавший туда, предположительно, из с. Челядиново, Ленинского района, Республики Крым.

Мужчина славянской внешности, приблизительный возраст 55-60 лет, среднего роста (165-170 см), худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы темные с проседью, перегородка носа искривлена в левую сторону.

Керченское управление МВД России уже пытается установить личность неизвестного.

Граждан, имеющих любые сведения и данные о личности неизвестного мужчины, просьба обратиться в отдел уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина д. 8 или по телефонам: (36561) 6-11-93 — дежурная часть, 7-81-19, +79787010953- группа розыска или 102.

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